Portugal FIP Residence permit

Informacje o programie imigracyjnym

Zezwolenie na pobyt w Portugalii dla osób niezależnych finansowo jest przeznaczone dla osób, które posiadają środki na utrzymanie bez konieczności zatrudnienia w Portugalii. Program ten oferuje usprawniony proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt, co czyni go atrakcyjną opcją zarówno dla emerytów, inwestorów, jak i przedsiębiorców.

Jedną z kluczowych zalet zezwolenia na pobyt w Portugalii jest jego elastyczność. W przeciwieństwie do innych programów rezydencji, które wymagają od osób znacznych inwestycji lub spełnienia określonych wymagań biznesowych, program portugalski wymaga jedynie od wnioskodawców wykazania stałego źródła dochodu umożliwiającego utrzymanie siebie i osób pozostających na ich utrzymaniu. Dochód ten może pochodzić z różnych źródeł, w tym emerytur, inwestycji, dochodów z wynajmu lub oszczędności.



Oprócz praktycznych korzyści, zezwolenie na pobyt w Portugalii otwiera drzwi do świata możliwości. Jako mieszkaniec Portugalii każdy ma dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, światowej klasy edukacji i bogatego dziedzictwa kulturowego. Korzystny system podatkowy w Portugalii, w tym system podatkowy dla osób niebędących rezydentami zwyczajowymi (NHR), jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność statusu rezydencji, oferując znaczące korzyści podatkowe kwalifikującym się osobom fizycznym.

Ponadto portugalskie przepisy podatkowe strategiczne położenie w Europie sprawia, że ​​jest to idealna baza wypadowa do zwiedzania kontynentu. Dzięki doskonałym połączeniom lotniczym i kolejowym mieszkańcy mogą z łatwością podróżować do innych krajów europejskich, zanurzając się w różnorodnych kulturach, kuchniach i doświadczeniach.

Portugalia Pozwolenie na pobyt to rozwiązanie „pod klucz” dla osób, które chcą uzyskać: ;

Prawna możliwość długoterminowego pobytu w Portugalii

Uzyskaj europejski pobyt dla całej rodziny

spBezwizowy dostęp do krajów Schengen

Prowadź działalność gospodarczą lub pracę

Podejmuj naukę bez wizy

Opieka zdrowotna w strefie Schengen

Możliwość uzyskania stałego pobytu w Europie< /li>

Możliwość uzyskania paszportu portugalskiego

Szczegóły programu:

Zezwolenie na pobyt jest ważne przez 2 rok i może zostać przedłużone ;

Pozwolenie na pracę

Działalność gospodarcza

Wzmianka o zamieszkaniu w Portugalii przez 6 miesięcy w roku

Nie ma potrzeby inwestowania w kraju

Wnioskodawca może odnawiać zezwolenie na pobyt co 2 lata (jest to okres przedłużenia) do czasu uzyskania prawa stałego pobytu (po 5 latach w kraju). Osoba składająca wniosek musi udowodnić, że on (i jego rodzina) posiada wystarczające środki finansowe, aby pozostać w kraju bez wsparcia rządu.