Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Madera
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Madera, Portugalia

;
Funchal
74
Calheta
10
Santa Cruz
7
Canico
7
Pokaż więcej
97 obiektów total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$758,118
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
T2 typologia apartament na 5 piętrze.UPTOWN 117 to budynek z nowoczesną architekturą i dekor…
$461,850
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Santa Cruz, Portugalia
Dom 4 pokoi
Santa Cruz, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 3 pokoi
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 406 m²
Single- piętrowy dom 3-pokojowy, z 406 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem,…
$3,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt Edificio Major znajduje się w historycznej dzielnicy Funchal.Budynek z architekturą …
$577,312
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Nieruchomość znajduje się w pobliżu centrum Funchal, jest to nie tylko uprzywilejowana lokal…
$259,790
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$981,430
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Apartament 2 sypialnie o powierzchni 107 m2, z dużym balkonem i unikalnym widokiem na ocean,…
$404,118
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego luksusowego kompleksu położoneg…
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$680,073
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$906,380
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 98 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$663,909
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$750,505
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Apartament 2 salsa na 2. piętrze w budynku ETHEREAL, bardzo przestronne dla swojego typu.ETH…
$404,118
Zostaw prośbę
Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$635,043
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$865,968
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Funchal, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 266 m²
Zamknięte kondominium znajduje się w jednym z najlepszych obszarów mieszkalnych Funchal, w o…
$865,968
Zostaw prośbę
Willa w Ribeira Brava, Portugalia
Willa
Ribeira Brava, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Zupełnie nowa dwupiętrowa willa. Na górnej i nbsp; na piętrze znajdują się trzy sypialnie z …
$692,774
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 255 m²
Madera Palace Residences, ekskluzywne luksusowe kondominium, to oaza znajduje się tuż przy E…
$785,144
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
Apartament 3 sypialnie, 4 łazienki, garaż na 3 samochody i ogromny taras 154 m w nowym luksu…
$623,497
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$721,640
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Willa z 3 Sypialnie z 238.40 m2 powierzchni budowlanej brutto, znajduje się w cichej dzielni…
$780,795
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Duży 4-pokojowy apartament o powierzchni 256 m2, całkowicie odnowiony, położony na przedosta…
$750,505
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Przestronny apartament o powierzchni 107 m2 z 2 sypialniami i balkonem o powierzchni 6 m2 w …
$577,312
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 191 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$1,27M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,89M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Willa z 3 sypialniami, kod pocztowy 9020- 163, z 235,95 m2 powierzchni budowlanej brutto, zn…
$757,487
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Camara de Lobos, Portugalia
Willa
Camara de Lobos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa z doskonałym wykończeniem znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym …
$618,158
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$635,043
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Madera.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Madera, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się