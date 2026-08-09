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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Olhao, Portugalia

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Moncarapacho
16
97 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$1,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, 115 m2 (powierzchnia całkowita), balkony i 1 miejsce parki…
$340,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Ten dwupokojowy apartament na sprzedaż znajduje się w zupełnie nowym rozwoju obecnie w budow…
$556,795
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ta dwupokojowa willa z 9,000 m2 gruntów rolnych jest na sprzedaż w Moncarapacho, Olhão, z wi…
$1,47M
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Rozwój 6 T3 Villas w Fuseta.Te rezydencje wyróżniają się doskonałą kombinacją komfortu, eleg…
$1,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Wzniosły rozwój Waterfront Living, który wznosi się przed imponującą Olhão Marina, oferuje z…
$815,410
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Wzniosły rozwój Waterfront Living, który wznosi się przed imponującą Olhão Marina, oferuje z…
$844,954
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Wzniosły rozwój Waterfront Living, który wznosi się przed imponującą Olhão Marina, oferuje z…
$1,55M
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Ten nowy apartament w Fuseta znajduje się na linii frontu z widokiem na Ria Formosa. Sprzeda…
$814,679
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Mieszkanie 3 pokoi w Quelfes, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Kondominium nowoczesnej i eleganckiej architektury z ogrodem i basenami.Kilka minut od sklep…
$478,315
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 163 m²
Apartament 108 m2 z balkonem 6 i 13 m2. m znajduje się w nowym ekskluzywnym kompleksie miesz…
$674,826
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Mieszkanie 1 pokój w Moncarapacho, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Wyjątkowa okazja w nowym zabudowie mieszkaniowej w Fuseta, East Algarve. Z spektakularnym wi…
$791,235
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$850,863
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuseta, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Fuseta, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 94 m2, z balkonem o powierzchni 18 m2 i tarasem o p…
$700,244
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuseta, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Fuseta, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
$714,176
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Mieszkanie 3 pokoi w Quelfes, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Kondominium nowoczesnej i eleganckiej architektury z ogrodem i basenami.Kilka minut od sklep…
$488,844
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$1,42M
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Rozwój 6 T3 Villas w Fuseta.Te rezydencje wyróżniają się doskonałą kombinacją komfortu, eleg…
$1,51M
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Nowy rozwój w Fuseta, Apartamenty z prywatnym Rooftop Terraces.Wprowadzenie nowego zabudowy …
$715,965
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Kawalerka 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowe trzypokojowe kamienice na sprzedaż w Fuseta, z których każdy posiada własne baseny, duż…
$797,096
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$827,228
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$850,863
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Mieszkanie 1 pokój w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Olhao, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Nowe mieszkanie o łącznej powierzchni 85 m2 z   Balkon, spiżarnia i 1 miejsce parkingowe w k…
$404,565
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Nowy rozwój w Fuseta, Apartamenty z prywatnym Rooftop Terraces.Wprowadzenie nowego zabudowy …
$746,512
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Dom w Olhao, Portugalia
Dom
Olhao, Portugalia
$344,397
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Kondominium składa się z 83 apartamentów, z typologami od T1 do T4, z oryginalnymi wykończen…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Quelfes, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Kondominium nowoczesnej i eleganckiej architektury z ogrodem i basenami.Kilka minut od sklep…
$474,805
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$803,593
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Jest to niepowtarzalna okazja do zakupu nieruchomości w nowym zabudowie mieszkaniowej w Fuse…
$1,14M
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Ta urokliwa, oddzielona willa, która łączy autentyczną postać Algarve z nowoczesnymi moderni…
$875,633
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Typy nieruchomości w Olhao.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Olhao, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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