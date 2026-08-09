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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lagoa, Portugalia

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Lagoa e Carvoeiro
61
Carvoeiro
37
Estombar e Parchal
20
Estombar
17
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120 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Dom godny dzieła sztuki, widok na morze w Carvoeiro - LagoaUnikalny 5 sypialnia luksusowego …
$2,84M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Prezentacja nowoczesnej, eleganckiej, niedawno zbudowanej willi z pięknym widokiem na morze.…
$2,66M
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 82 m2, całkowicie nowe, z parkingiem i balkonem   p…
$577,950
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$498,185
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Willa 3 + 1 z basenem - Carvoeiro - LagoaWspaniała willa, która łączy urok tradycyjnego styl…
$2,71M
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje szeroki zakres rezydencji od 1 do 4 sypialni. Jego uderzaj…
$981,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$614,512
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$1,20M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Przyjdź i odkryj ten tradycyjny dom w dzielnicy mieszkalnej w C…
$797,684
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Nowa willa z 2 sypialniami, powierzchnia 109 m2, parking, ogród i taras, w kompleksie Hibisc…
$450,801
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Mieszkanie 3 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$779,957
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$557,788
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$872,117
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 325 m²
Wspaniały 5-pokojowa willa z zapierającym dech w piersiach widokiem na pole golfowe i otacza…
$2,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w Porches, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porches, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Nowe mieszkanie z sypialniami 2 99 mkw. i   taras do kompleksu mieszkalnego One Porches. Prz…
$343,591
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Dom 6 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Dom 6 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 235 m²
Doskonała willa w Carvoeiro, Lagoa.Nowoczesny 6-pokojowy Villa, położony w spokojnej okolicy…
$2,12M
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$622,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$879,225
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 252 m²
Urocza willa w Lagoa - elegancja i komfort w każdym szczególePołożony w spokojnej dzielnicy …
$2,56M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 pokojowe mieszkanie w luksusowym rozwoju w Carvoeiro ze wspaniałym widokiem na morze, w po…
$738,596
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$550,934
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$554,832
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Dom 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Villa 2 Sypialnie - Carvoeiro - LagoaPrzedstawiamy tę wspaniałą dwupiętrową willę, niedawno …
$613,921
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$989,128
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Kawalerka w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka
Carvoeiro, Portugalia
Powierzchnia 87 m²
Studio 87 m2 z tarasem 9 m2 w domu w zamkniętym kompleksie Carvoeira Gardens.Carvoeiro Garde…
$404,565
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Willa z basenem i garażem - Carvoeiro - LagoaOdkryj niedawno odnowiony dwupiętrowy willa z 3…
$1,06M
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Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$299,667
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 81 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$555,424
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Typy nieruchomości w Lagoa.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lagoa, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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