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Sklepy na sprzedaż w Portugalia

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24 obiekty total found
Sklep 365 m² w Portugalia
Sklep 365 m²
Portugalia
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Premia komercyjna w kwartale
$1,34M
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Sklep 84 m² w Portugalia
Sklep 84 m²
Portugalia
Powierzchnia 84 m²
DLA GOLDEN VISA lokale handlowe w centrum Porto. Jest blisko wszystkich rodzajów usług i han…
$174,287
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Sklep 383 m² w Porto, Portugalia
Sklep 383 m²
Porto, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 383 m²
DOSTĘPNE ZA ZŁOTĄ WIZĘ 350K Otwarty sklep z oszałamiającą witryną z widokiem na ulicę, w o…
$727,991
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Sklep 302 m² w Portugalia
Sklep 302 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 302 m²
Nowe pomieszczenia handlowe o powierzchni 302 m2 550 metrów od stacji metra Trindade! Blisko…
$639,051
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Sklep 218 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 218 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 218 m²
Doskonały obiekt komercyjny w budynku mieszkalnym, bezpłatny i gotowy do wynajęcia. Będziesz…
$1,70M
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Sklep 69 m² w Porto, Portugalia
Sklep 69 m²
Porto, Portugalia
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks mieszkaniowy w zabytkowym budynku, który jest jednym z najciekawszych w mieście Por…
$326,164
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Sklep 70 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 70 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten sklep znajduje się w zabytkowym budynku z architekturą Pombal z XVIII wieku, z poszanowa…
$406,669
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Sklep 126 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 126 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 126 m²
Goodly zlokalizowany sklep, kilka metrów od Avenida da Liberdade, blisko do wszelkiego rodza…
$1,27M
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Sklep 160 m² w Portugalia
Sklep 160 m²
Portugalia
Powierzchnia 160 m²
Sklep, zintegrowany z kompleksem mieszkaniowym, uosabia nowoczesne trendy komfortu i eleganc…
$746,876
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Sklep 679 m² w Portugalia
Sklep 679 m²
Portugalia
Powierzchnia 679 m²
Sklep, zintegrowany z kompleksem mieszkaniowym, uosabia nowoczesne trendy komfortu i eleganc…
$2,82M
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Sklep 150 m² w Portugalia
Sklep 150 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
To miejsce wyróżnia się różnorodnością ikonicznych i kulturalnych budynków, hoteli, sklepów,…
$813,338
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Sklep 330 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 330 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Sklep jest dogodnie położony, w Marquês de Pombal, blisko wszelkiego rodzaju usług i handlu …
$1,95M
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Sklep 65 m² w Portugalia
Sklep 65 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Sklep 65 m2 w nowym kompleksie, położony zaledwie 7 minut spacerem od Marginal i Matosinhos …
$307,906
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Sklep 160 m² w Portugalia
Sklep 160 m²
Portugalia
Powierzchnia 160 m²
Sklep, zintegrowany z kompleksem mieszkaniowym, uosabia nowoczesne trendy komfortu i eleganc…
$1,43M
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Sklep 94 m² w Portugalia
Sklep 94 m²
Portugalia
Powierzchnia 94 m²
Sklep o powierzchni 106 m2 jest częścią kompleksu charakteryzującego się unikalną architektu…
$180,096
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Commercial space in Quarteira w Loule, Portugalia
Commercial space in Quarteira
Loule, Portugalia
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 490 m²
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalna okazja biznesowa w Quarteira, mniej niż 1 km od plaży i z oszałamiającymi wid…
$1,18M
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Shop in the centre of Porto w Porto, Portugalia
Shop in the centre of Porto
Porto, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
If you want to obtain a Golden Visa of Portugal, this property can help you to do so, even u…
$211,312
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Sklep 51 m² w Portugalia
Sklep 51 m²
Portugalia
Powierzchnia 51 m²
Kompleks ten znajduje się w Porto, w pobliżu Uniwersytetu Lusiada, rozległego Dystryktu Uniw…
$197,525
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Sklep 69 m² w Portugalia
Sklep 69 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
DOSTĘP DO WIZY GOLDEN 350K Kompleks mieszkalny w historycznym budynku, który jest jednym z n…
$360,192
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Sklep 383 m² w Portugalia
Sklep 383 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 383 m²
Otwarty sklep typu z pięknym showcase naprzeciwko ulicy, w obszarze z dostępem do różnych ro…
$929,529
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Sklep 60 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 60 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Sklep w kompleksie mieszkalnym w Lizbonie o powierzchni 60 m2. Budynek został całkowicie odn…
$732,004
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Sklep 33 m² w Portugalia
Sklep 33 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Powierzchnia handlowa 33,7 m2 znajduje się na jednej z najbardziej charakterystycznych i cen…
$226,573
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Sklep 126 m² w Lisbon, Portugalia
Sklep 126 m²
Lisbon, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Sklep 230 m² w Portugalia
Sklep 230 m²
Portugalia
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż znajduje się nowy sklep w Avintes, Vila Nova de Gaia, z 230 m2 powierzchni roboc…
$191,715
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Typy nieruchomości w Portugalia.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
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