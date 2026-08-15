Programy imigracyjne w Portugalia

;
Wyszukiwanie programów imigracyjnych
Ukryć
Wyszukiwanie programów imigracyjnych
Opcje wyszukiwania
Sortować
Zezwolenie na pobyt
Digital Nomad Visa in Portugal
Digital Nomad Visa in Portugal
Portugalia Portugalia
od
$5,129
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Wiza ta jest dla specjalistów pracujących zdalnie dla zagranicznej firmy lub jako wolnych strzelców. Obejmuje pełne wsparcie w całym procesie i 100% gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wniosek zostanie odrzucony. Korzyści Niższy koszt utrzymania w Portugalii (do 36% niższy w porówn…
Konsultant imigracyjny
Immigrazio
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Portugal Residence permit by Investments
Portugal Residence permit by Investments
Portugalia Portugalia
od
$300,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 8 miesięcy
Portugalia stała się jednym z najpopularniejszych kierunków dla inwestorów poszukujących miejsca zamieszkania w Europie dzięki innowacyjnemu programowi Złotej Wizy. Program ten oferuje obywatelom spoza UE możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt poprzez dokonanie kwalifikującej się inwestycji…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugalia Portugalia
od
$15,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 4 miesięcy
Portugalia, ze swoimi malowniczymi krajobrazami, tętniącą życiem kulturą i kwitnącą sceną technologiczną, stała się najlepszym wyborem dla cyfrowych nomadów poszukujących idealnej równowagi między pracą a wypoczynkiem. A teraz, wraz z wprowadzeniem w Portugalii zezwolenia na pobyt cyfrowy no…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Zezwolenie na pobyt
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Portugalia Portugalia
od
$15,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 4 miesięcy
Zezwolenie na pobyt w Portugalii dla osób niezależnych finansowo jest przeznaczone dla osób, które posiadają środki na utrzymanie bez konieczności zatrudnienia w Portugalii. Program ten oferuje usprawniony proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt, co czyni go atrakcyjną opcją zarówno dla emery…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę