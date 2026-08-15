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Bliźniaki na sprzedaż w Portugalia

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Lizbona
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21 obiekt total found
Bliźniak 1 pokój w Sesimbra, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Nowy dwupoziomowy apartament z 1 sypialnią, powierzchnia 93 metrów kwadratowych, 1 miejsce p…
$894,718
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Bliźniak 2 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 186 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2, o powierzchni 146,7 m2, balkonem o powierzchni 7,1 …
$838,057
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Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$589,936
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bliźniak 3 pokoi w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Dwupoziomowy квартира Z 3 sypialniami, z balkonem, z doskonałą dekoracją i dużymi oknami, zn…
$613,071
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Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Przestronny, dwukondygnacyjny apartament o powierzchni 238 m2 z ogromnym tarasem i zapierają…
$1,33M
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Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Apartament jest na sprzedaż całkowicie odnowiony i wyposażony, pod klucz.. Zakończ wysoką ja…
$867,554
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TekceTekce
Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Nowe mieszkanie 3 sypialnie   w kompleksie mieszkaniowym   Bel é m Riverside Complex znajduj…
$1,33M
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Bliźniak 4 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Apartamenty te są bardzo dobrze zlokalizowane w budynku nad brzegiem rzeki,   należą do   Ko…
$2,04M
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Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$299,884
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Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Torre S ã o Rafael   znajduje się w   wschodnia Lizbona, Parque das Na ç i otilde; es, który…
$1,26M
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Bliźniak 4 pokoi w Campo de Ourique, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Campo de Ourique, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Jasny dwupoziomowy apartament w S ø o Bento, niedawno całkowicie odnowiony. Apartament z dos…
$1,03M
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Bliźniak 1 pokój w Porto, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Porto, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament 1 sypialnia dwupoziomowa o powierzchni 73 metrów kwadratowych. m oraz balkon o po…
$443,771
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Bliźniak 2 pokoi w Porto, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami i balkonem o powierzchni 5,4 m2 w kompleksie mieszka…
$508,965
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Bliźniak 1 pokój w Albufeira, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 89 m2, parking i 2 tarasy, w nowym kompleksie kurortu Ma…
$659,341
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Bliźniak 4 pokoi w Alcantara, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Fantastyczny dupleks z 4 sypialniami i nbsp; w doskonałej lokalizacji .Mieszkanie ma 2 dosko…
$1,07M
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Bliźniak 3 pokoi w Campo de Ourique, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Campo de Ourique, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Amoreiras   i mdash; jeden z obszarów o najlepszej jakości życia w Lizbonie, z szeroką gamą …
$1,03M
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Bliźniak 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Nowy dwupoziomowy apartament w centrum Funchal, w nowym kompleksie A Fábrica Apartments z ga…
$636,206
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Bliźniak 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 107 metrów kwadratowych, weranda 44 me…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 1 pokój w Marvila, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Marvila, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Tratwa - dupleks z sypialnią 1, 99 mkw. z parkingiem i tarasem o powierzchni 5 mkw., w nowym…
$599,190
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Bliźniak 2 pokoi w Seixal, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Seixal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, o powierzchni 129 m2, z tarasem 65 m2, o łącznej po…
$558,704
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Bliźniak 4 pokoi w Faro, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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Parametry nieruchomości w Portugalia

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