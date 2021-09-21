W sierpniu bieżącego roku średnia cena wynajmu nieruchomości mieszkalnych w Portugalii spadła o prawie 5% rok do roku.

Co się stało?

Indeks cen Idealista pokazuje, że cena wynajmu nieruchomości mieszkalnych w Portugalii spadła o 4,9% w sierpniu tego roku. Dziś ta wartość wynosi 10,90 € za 1 m².

Sytuacja w regionach

Najbardziej znaczący spadek cen wynajmu obserwuje się w regionie Lizbony (6,2%). Następne w kolejności są północ (0,6%) i Algarve (0,6%). Najszybszy wzrost stawek odnotowuje się w Alentejo (+3,9%), następnie w Centrum (+3,8%) i RA Madera

(wzrost o 2,4%). Niewielki wzrost odnotowano na Azorach (+0,9%).

Najdroższy i najtańszy wynajem

Region Lizbony jest nadal najdroższy (12,4 € za 1 m²). Na kolejnych miejscach znajdują się Algarve (9,8 € za m²) i Madera (8,1 € za 1 m²). Mówiąc o najtańszych czynszach, należy wyróżnić Region Autonomiczny Azory (6,9 € za 1 m²), Alentejo (6,8 €) i Centrum (6,4 €).