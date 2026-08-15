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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Portugalia

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3 obiekty total found
Zakład produkcyjny 4 569 m² w Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugalia
Zakład produkcyjny 4 569 m²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugalia
Powierzchnia 4 569 m²
Dwa sąsiadujące ze sobą magazyny, połączone ze sobą i z niezależnymi wejściami z drogi publi…
$1,79M
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Zakład produkcyjny 5 972 m² w Portugalia
Zakład produkcyjny 5 972 m²
Portugalia
Powierzchnia 5 972 m²
Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w Kreshtum powstały jedne z najważniejszych odlewni…
$8,71M
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Zakład produkcyjny w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Zakład produkcyjny
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Niepowtarzalna okazja: fabryka w Almargens, São Brás de Alportel, o powierzchni 9959 m² i po…
$1,76M
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