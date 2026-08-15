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Hotele na sprzedaż w Portugalia

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Lizbona
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15 obiektów total found
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w Arcos de Valdevez, Portugalia
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja
Arcos de Valdevez, Portugalia
Powierzchnia 1 157 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w segmen…
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T3 Apartment with 177 m² w Santo Quintino, Portugalia
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Rezydencje w Lizbonie Luksusowy apartament o nowoczesnym wystroju w doskonałej lokalizacji z…
$2,68M
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Hotel 114 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 114 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$1,05M
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Hotel 3 308 m² w Mesao Frio, Portugalia
Hotel 3 308 m²
Mesao Frio, Portugalia
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 3 308 m²
Hotel Restoration, o powierzchni 3308 m2, w Mesão Frio, Vila Real - północny region Portugal…
$1,01M
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Hotel 55 m² w Lizbona, Portugalia
Hotel 55 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 55 m²
Luksusowe, wykwintne designerskie apartamenty znajdują się w doskonałej lokalizacji w samym …
$549,909
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Hotel 121 m² w Loule, Portugalia
Hotel 121 m²
Loule, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 400K 2-bedroom apartment in a premium aparthotel in Quinta do L…
$997,139
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TekceTekce
Hotel 140 m² w Alte, Portugalia
Hotel 140 m²
Alte, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Algarve to region charakteryzujący się wyjątkowym naturalnym pięknem ze względu na ogromne p…
$351,847
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Hotel 1 856 m² w Borba, Portugalia
Hotel 1 856 m²
Borba, Portugalia
Sypialnie 299
Powierzchnia 1 856 m²
Evora jest jedynym portugalskim miastem w sieci najstarszych miast Europy i piątym co do wie…
$325,335
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Hotel 19 960 m² w Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Hotel 19 960 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Powierzchnia 19 960 m²
Hotel to projekt o innowacyjnym i innym designie. Położony na wzgórzach Santa Bárbara de Nex…
$3,91M
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Hotel 60 m² w Lizbona, Portugalia
Hotel 60 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 60 m²
Luxurious apartments with exquisite design have an excellent location in the heart of Lisbon…
$499,917
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Hotel 4 122 m² w Evora, Portugalia
Hotel 4 122 m²
Evora, Portugalia
Sypialnie 51
Powierzchnia 4 122 m²
Lokalizacja: Hotel znajduje się w zabytkowym centrum Évory. Miasto jest miejscem światowego …
$325,335
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Hotel 62 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 62 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$769,872
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Hotel 189 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 189 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$2,50M
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Hotel 436 m² w Portugalia
Hotel 436 m²
Portugalia
Sypialnie 7
Powierzchnia 436 m²
Położony w Porto, w obszarze Bonfim, ten niezwykły pensjonat, o powierzchni 436.3 m2 w stylu…
$2,67M
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Hotel w Portugalia
Hotel
Portugalia
Sypialnie 10
Liczba łazienek 15
Hotel położony nad brzegiem rzeki Douro otoczony jest malowniczą przyrodą. Powierzchnia dzia…
$1,39M
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Typy nieruchomości w Portugalia.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
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