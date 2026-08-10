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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lagos, Portugalia

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Luz
18
Odiaxere
6
135 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartament, w końcowych etapach budowy, położony w odległości spaceru od zabytkowego centrum…
$644,056
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten dwupokojowy apartament na sprzedaż jest ustawiony w nowo wybudowanym, luksusowym rozwoju…
$685,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartament w prywatnym CondominiumOdkryj ten elegancki apartament w prestiżowym prywatnym ap…
$673,600
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Willa w stylu współczesnym składa się z 2 pięter, 5 łazienek, piwnicy i windy, a obecnie prz…
$3,84M
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Dom 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 234 m²
3 + 1 sypialnia, nowoczesna willa stylu w budowie, znajduje się w przyjemnej urbanizacji w o…
$1,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Odkryj dwa unikalne i ekskluzywne rozwiązania obejmujące 65 nowoczesnych apartamentów zaproj…
$791,235
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Dom 3 pokoi w Luz, Portugalia
Dom 3 pokoi
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 90 m²
2 + 1 Sypialnia Townhouse - EpischeTen 2 + 1 sypialnia kamienica znajduje się w dzielnicy mi…
$620,421
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Odkryj dwa unikalne i ekskluzywne rozwiązania obejmujące 65 nowoczesnych apartamentów zaproj…
$961,204
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Odkryj ten fantastyczny obiekt położony obok przystani w samym sercu Lagos, Algarve.Ta nieru…
$972,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj dwa unikalne i ekskluzywne rozwiązania obejmujące 65 nowoczesnych apartamentów zaproj…
$656,432
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 591 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w Vale da Lama, spokojnej okolicy na wschód od Lagos z pięk…
$2,93M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy Seafront Private Condominium z 13 VillasPrzedstawiamy ekskluzywny nabrzeże prywatn…
$1,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami w Lagos oferuje wyjątkowe wykończenia i doskon…
$606,027
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się na brand- nowy rozwój w malownicze…
$720,903
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 95 m kw., balkon o powierzchni 29 m kw. i 1 miejsce…
$566,363
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 262 m²
Fantastyczna nowoczesna dwupiętrowa willa, w trakcie budowy, w uprzywilejowanej lokalizacji,…
$2,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Odkryj swój nowy dom w LagosNowoczesny i przytulny apartament z widokiem na morzeSzukasz dom…
$431,340
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten trzypokojowy apartament na sprzedaż znajduje się w samym sercu Lagos. Sprzedawane w pełn…
$644,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Apartament, w końcowych etapach budowy, położony w odległości spaceru od zabytkowego centrum…
$750,414
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna luksusowa willa z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze w Porto de Mos…
$3,81M
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$620,292
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$973,377
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Ta nowa willa na sprzedaż znajduje się w Lagos, oferuje zapierające dech w piersiach widoki …
$2,81M
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Współczesna willa z widokiem na morze, basenem nieskończoności i ekskluzywnym designem w Lag…
$3,13M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż w Lagos z przepięknym widokiem na ocean i basenem na dachu…
$1,49M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Stylowa, współczesna posiadłość położona w dzielnicy Porto de Mós w Lagos, w odległości krót…
$3,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten wyjątkowy dwupokojowy apartament znajduje się na 8. piętrze ekskluzywnego Sun Cliffs Res…
$1,35M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Monte de Lemos Praia da Luz w Lagos, tej nowoczesnej wi…
$2,29M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Seafront prywatne condominium, z 13 luksusowych williTen ekskluzywny luksusowy rozwój stanow…
$1,47M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$965,128
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Typy nieruchomości w Lagos.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lagos, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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