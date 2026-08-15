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Domy na sprzedaż w Portugalia

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755 obiektów total found
Willa w Turcifal, Portugalia
Premium Premium
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,10M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$809,275
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,01M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,16M
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Agencja
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TekceTekce
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Agencja
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Agencja
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Oszałamiająca Vila Sol Golf Resort Villa 4- Sypialnia, Saltwater Pool i projektant wnętrzaW …
$2,29M
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Agencja
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$416,426
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Dom w Lagos, Portugalia
Dom
Lagos, Portugalia
Wysokość elegancji. Ta wybitna, 2 piętrowa, połączona willa znajduje się w uprzywilejowanej …
$2,73M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 5 pokojów w Montenegro, Portugalia
Dom 5 pokojów
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 349 m²
Współczesna willa z 5 sypialniami z widokiem na lagunę niesamowitego parku przyrody Ria Form…
$2,47M
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Bliźniak 1 pokój w Sesimbra, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Nowy dwupoziomowy apartament z 1 sypialnią, powierzchnia 93 metrów kwadratowych, 1 miejsce p…
$894,718
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 313 m²
Oszałamiająca willa z czterema sypialniami i basenem w kompleksie wewnętrznym   Vila Sol Pie…
$1,96M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Przyjdź i odkryj ten tradycyjny dom w dzielnicy mieszkalnej w C…
$797,684
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Dom w Alvor, Portugalia
Dom
Alvor, Portugalia
Willa znajduje się w bardzo cichej okolicy na obrzeżach Alvor, na działce ziemi 1070m2, w ko…
$3,98M
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International real estate agency Habita
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ta olśniewająca willa, położona w historycznym mieście Tavira, oferuje doskonałą mieszankę s…
$1,47M
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 200 m²
Wspaniała, współczesna, 3 piętrowa willa składa się z piwnicy, parteru i pierwszego piętra, …
$3,17M
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/1
$1,09M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$1,01M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 102 m²
Położony w uroczej plaży stronie miasta Carveiro, ten piękny obiekt ma stary-świat urok, ale…
$1,41M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$867,554
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$803,593
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$806,282
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Dom w Luz, Portugalia
Dom
Luz, Portugalia
Położony w malowniczej miejscowości Praia da Luz, ten oszałamiający dom jednoosobowy oferuje…
$1,36M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Santa Cruz, Portugalia
Dom 4 pokoi
Santa Cruz, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Willa w Setubal, Portugalia
Willa
Setubal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Zbudowana willa znajduje się w prywatnym kondominium Casas de Azeit ã o.Zakończenie jest prz…
$717,178
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Bliźniak 2 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 186 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2, o powierzchni 146,7 m2, balkonem o powierzchni 7,1 …
$838,057
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Typy nieruchomości w Portugalia.

wille
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Parametry nieruchomości w Portugalia

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