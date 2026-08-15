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Działki na sprzedaż w Portugalia

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221 obiekt total found
Działka w Faro, Portugalia
Działka
Faro, Portugalia
Budowa działki z widokiem na morze i wartość dodaną zatwierdzonego projektu budowy nowoczesn…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Działka w Faro, Portugalia
Działka
Faro, Portugalia
Jest to nowo opracowany projekt oferujący kilka kamienic, które mogą być zakupione jako proj…
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Agencja
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
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Działka w Grandola, Portugalia
Działka
Grandola, Portugalia
Muda Reserve znajduje się w Aldeia da Muda, między Comporta i Grândola, około 5 km od wybrze…
$1,15M
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Działka w Grandola, Portugalia
Działka
Grandola, Portugalia
Muda Reserve znajduje się w Aldeia da Muda, między Comporta i Grândola, około 5 km od wybrze…
$1,01M
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Działka w Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Działka
Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Powierzchnia gruntu 1069 m2, o powierzchni budynku 396.90 m2. Miejscowość znajduje się na te…
$1,25M
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Działka w Faro, Portugalia
Działka
Faro, Portugalia
Wejdź do czarującego królestwa Quinta das Salinas, ukrytego klejnotu w Algarve, który oferuj…
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Agencja
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
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Działka w Almada, Portugalia
Działka
Almada, Portugalia
Miejskie tereny położone w Erdad da Aroeira, z możliwością budowy. Plac o łącznej powierzchn…
$1,98M
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Działka w Portugalia
Działka
Portugalia
Plac 1834 m2, położony w dobrym obszarze São Félix da Marinha, wokół powierzchni mieszkalnej…
$419,660
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Działka w Faro, Portugalia
Działka
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Odkryj zachwyt ekspansywnej działki w prestiżowym sercu Loulé, oferując zapierające dech w p…
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Agencja
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
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Działka w Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Działka
Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Powierzchnia gruntu 1069 m2, o powierzchni budynku 396.90 m2. Miejscowość znajduje się na te…
$1,32M
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Działka w Madalena, Portugalia
Działka
Madalena, Portugalia
Sale of 2 urban plots for industrial, commercial and hotel services. Located in an area of e…
$179,950
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Działka w Azinhal, Portugalia
Działka
Azinhal, Portugalia
Liczba kondygnacji 1
Działka w Algarve, na pasie pomiędzy płaskim krajobrazem a górami. Przepiękne widoki na roz…
$79,349
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Ta działka znajduje się w Varandas do Lago, dzielnicy mieszkalnej i bardzo spokojnej. Ma o…
$1,39M
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Nieruchomość o powierzchni 42 350m2 położona w Semino (700m od Fonte Santa), z parterowym do…
$2,23M
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Działka w Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Działka
Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Powierzchnia gruntu 1001 m2, o powierzchni budynku 396.90 m2. Miejscowość znajduje się na te…
$1,25M
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Urban plot of land, located in Loulé. The plot allows for the construction of 8 dwellings. …
$508,573
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Kup tę przestronną działkę o powierzchni 1260 m² w Varandas do Lago, idealną do budowy wymar…
$2,76M
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Działka w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Działka
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Działka miejska pod zabudowę - São Brás de Alportel Działka położona zaledwie 5 minut jazdy …
$357,096
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Powierzchnia 200 m²
Ta działka, położona na wsi, blisko plaży, została zaprojektowana tak, aby obejmowała zabudo…
$725,351
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Działka w Madalena, Portugalia
Działka
Madalena, Portugalia
Land for construction located in Vale da Lama, a short distance from Palmares golf course. …
$582,739
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Działka w Oliveira do Bairro, Portugalia
Działka
Oliveira do Bairro, Portugalia
Powierzchnia 450 m²
$20,983
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Działka w Pechao, Portugalia
Działka
Pechao, Portugalia
Terreno 4.080 m2, lokalizacja 15 minut do centrum Faro, com pre-aprovação de um projeto de c…
$290,140
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Działka w Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Działka
Vila Real de Santo Antonio, Portugalia
Powierzchnia gruntu 1065 m2, o powierzchni budynku 373,55 m2. Miejscowość znajduje się na te…
$1,16M
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Działka w Madalena, Portugalia
Działka
Madalena, Portugalia
1240 sq.m. plot, a mere 100 metres from the beach. Due to the slope of the land, the Vila do…
$251,108
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Powierzchnia 420 m²
$989,970
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Działka położona jest w dzielnicy Amendoeira, w Loulé i ma powierzchnię około 15640 m2
$212,026
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Plot of land for construction of 15 homes and a commercial space, with a privileged location…
$905,895
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Działka w Loule, Portugalia
Działka
Loule, Portugalia
Powierzchnia 3 233 m²
Ta okazja, położona w strefie ekspansji Almancil, pozwala na zabudowę do 50% powierzchni działki
$3,91M
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Działka w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Działka
Sao Bras de Alportel, Portugalia
$175,758
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Działka w Torres Vedras, Portugalia
Działka
Torres Vedras, Portugalia
Doskonała powierzchnia gruntu o łącznej powierzchni 1634 m2 z zatwierdzonym projektem budowl…
$319,526
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