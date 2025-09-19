Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Cascais Real Estate spełnia potrzeby tych, którzy chcą żyć, pracować lub inwestować w Portugalii.
Nasze usługi wahają się od badań rynkowych do wspierania podejmowania decyzji o inwestowaniu nieruchomości, do monitorowania i zarządzania interesami naszych klientów na terytorium Portugalii.
Jednakże zakres usług nie kończy się tutaj, ponieważ nasz konsultant będzie współpracował z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb i poszukiwania najlepszych rozwiązań w zakresie życia, pracy lub inwestowania w Portugalii.
Usługi
Nasz zespół pracował przez ostatnie lata w różnych dziedzinach, takich jak marketing, promocja i rehabilitacja budynków i doradztwo. Poza naszą wiedzą specjalistyczną, jesteśmy pasjonatami Portugalii i wierzymy w waszą przyszłość.
Od ponad dziesięciu lat oceniamy i zarządzamy inwestycjami w nieruchomości w Portugalii, a w szczególności w obszarze lizbońskim i Cascais, a dziś kładziemy naszą wiedzę i wiedzę na temat obsługi naszych klientów i inwestorów.
Głównym celem IMOFACIL jest zagwarantowanie najlepszych wyników w komercjalizacji nieruchomości poprzez badanie i wdrożenie najbardziej skutecznych rozwiązań w celu kontaktu i przyciągnięcia potencjalnych nabywców każdego produktu. Tylko w ten sposób możliwe jest świadczenie usług, które gwa…
Nasza firma ma duże doświadczenie na portugalskim rynku nieruchomości. Nasza współpraca z firmami inwestycyjnymi zapewnia nam dostęp do nieruchomości w wymaganych obszarach po konkurencyjnej cenie. Z drugiej strony nasza stała analiza rynku pozwala nam poprawnie ocenić i wybrać właściwości o…
Jesteśmy firmą nieruchomości, która działa na rynku sprzedaży nieruchomości. Ze standardem powagi w świadczeniu usług nieruchomości, stara się prowadzić dobry biznes z efektywnością, a tym samym, spokój dla swoich klientów. Pierwotnie stworzone do sprzedaży nieruchomości do mediów z potrzeba…
Immoportugal24 ma na celu pośredniczenie w najbardziej prestiżowych transakcjach na rynku nieruchomości i modernizacji nieruchomości w regionie Cascais. Zaczniemy od starannej oceny Państwa własności i najlepszej jakości dwumianowej i ceny, nie tracąc czasu na biurokrację, zadbamy o cały pro…
Golden Visa Properties jest jednym z wiodących agentów nieruchomości w Portugalii, z siedzibą w Algarve i przedstawicielstwami w rejonie Lizbony i Porto i zajmuje się jednymi z najbardziej ekskluzywnych nieruchomości w Portugalii i na rynku międzynarodowym.
Golden Visa Properties jest z…