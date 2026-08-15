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Penthouse na Sprzedaż w Portugalia

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Lizbona
6
Loule
6
Quarteira
6
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20 obiektów total found
Penthouse w Arroios, Portugalia
Penthouse
Arroios, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
W centrum Alei Avenida Almirante Reis w Lizbonie znajduje się fantastyczny dwupoziomowy pent…
$983,227
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Penthouse w Porto, Portugalia
Penthouse
Porto, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 406 m²
Penthouse Duplex Xi124; Foz Velha - PortoGłówne cechy:Dach z basenem nieskończoności zawiesz…
$3,20M
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Penthouse w Lourinha, Portugalia
Penthouse
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 235 m²
Nowoczesny i luksusowy apartament w doskonałej lokalizacji z panoramicznym widokiem na Ocean…
$1,10M
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Penthouse w Alcabideche, Portugalia
Penthouse
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 211 m²
Penthouse z 4 sypialniami znajduje się na trzecim piętrze, charakteryzuje się przestrzennośc…
$3,21M
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Penthouse w Cascais, Portugalia
Penthouse
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Prywatne mieszkanie Monte Estoril Ocean Residence to miejsce dla tych, którzy zawsze marzyli…
$3,92M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Penthouse - 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 142 m2, nowy, z 2 miejscami parkingowymi, ba…
$1,91M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Estrela, Portugalia
Penthouse
Estrela, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Nowy budynek w Lapa, z garażem i widokiem na rzekę Tag. Ostatnie 5 piętro.Prestiżowe i bardz…
$1,74M
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Penthouse w Albufeira, Portugalia
Penthouse
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Te eleganckie apartamenty są kwadratowe. 178 & ndash; 188 m2, w tym elitarnej kuchni i salon…
$1,61M
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Penthouse w Misericordia, Portugalia
Penthouse
Misericordia, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 238 m²
Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami i 3 łazienkami, z ogromnym tarasem na zewnątrz i wła…
$5,89M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$1,89M
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Penthouse w Faro, Portugalia
Penthouse
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15M
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Penthouse 5 pokojów w Estrela, Portugalia
Penthouse 5 pokojów
Estrela, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 470 m²
Piętro 5/5
A notable project of famous Portuguese architect Frederico Valsassina is located in Santos, …
$4,04M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,54M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Wspaniały luksusowy obiekt położony w słynnym złotym trójkącie. Usytuowany w odległości krót…
$2,54M
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Penthouse 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Penthouse 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Piętro 4
The fully renovated building with a unique red brick facade is located in the heart of Lisbo…
$1,20M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,32M
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Penthouse w Lagoa, Portugalia
Penthouse
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten apartament jest prawdziwym…
$2,90M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,64M
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Penthouse 8 pokojów w Estrela, Portugalia
Penthouse 8 pokojów
Estrela, Portugalia
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 857 m²
Piętro 5/5
Niezwykły projekt słynnego portugalskiego architekta Frederico Valsassiny znajduje się w San…
$7,95M
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Penthouse 5 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Penthouse 5 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten apartament typu penthouse …
$2,58M
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Parametry nieruchomości w Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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