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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Funchal, Portugalia

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mieszkania
59
domy
15
74 obiekty total found
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,52M
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Willa z 3 sypialnie z 255.20 m2 powierzchni budowlanej brutto, położony w cichej dzielnicy m…
$815,756
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
2 pokojowe mieszkanie w nowym nowoczesnym budynku Atrium Piornalis w San Martinho, Funchal.L…
$380,843
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Apartament   znajduje się na najwyższym piętrze w budynku położonym w uprzywilejowanym kompl…
$455,857
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Apartament 2 salsa na 2. piętrze w budynku ETHEREAL, bardzo przestronne dla swojego typu.ETH…
$403,924
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$721,293
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,89M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Tradycyjna willa w stylu znajduje się na szczycie kondominium Palheiro Village, jeden z najc…
$496,250
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
São Lucas jest najnowszym luksusowym kompleksem na Maderze. Znajduje się w Funchal, nad morz…
$669,360
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Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 98 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$663,590
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
Apartament 3 sypialnie, 4 łazienki, garaż na 3 samochody i ogromny taras 154 m w nowym luksu…
$623,197
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 286 m²
Położony w dzielnicy Urbanização da Ajuda, 3 psalni dom, niedawno odnowiony, obejmuje:Piętro…
$778,997
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Willa z 3 Sypialnie z 238.40 m2 powierzchni budowlanej brutto, znajduje się w cichej dzielni…
$780,795
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 191 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$1,27M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$905,945
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$736,296
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
3 pokojowe mieszkanie z doskonałym balkonem 10.95 m2 na 2. piętrze w nowym kompleksie Miejsc…
$577,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 172 m²
przestronny apartament z 3 sypialniami w nowo wybudowanym kompleksie falistym, składający si…
$490,480
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$1,50M
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Apartament 2 sypialnie o powierzchni 107 m2, z dużym balkonem i unikalnym widokiem na ocean,…
$403,924
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Willa z 3 sypialniami, kod pocztowy 9020- 163, z 235,95 m2 powierzchni budowlanej brutto, zn…
$757,487
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Mieszkanie 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Condominium, składające się tylko z 6 części, zwanych "Vila Guida", obok pokładu obserwacyjn…
$802,078
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt Edificio Major znajduje się w historycznej dzielnicy Funchal.Budynek z architekturą …
$577,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Fantastyczne mieszkanie, po prostu zbudowany, z dużymi wnętrzami, w budynku wzamknięte miesz…
$807,849
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Apartament 2 salsa na 2. piętrze w budynku ETHEREAL, bardzo przestronne dla swojego typu.ETH…
$403,924
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Mieszkanie 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Duży 4-pokojowy apartament o powierzchni 256 m2, całkowicie odnowiony, położony na przedosta…
$750,145
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Bliźniak 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Nowy dwupoziomowy apartament w centrum Funchal, w nowym kompleksie A Fábrica Apartments z ga…
$634,738
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Doskonałe mieszkanie typologia T3 w sercu Funchal.Lokalizacja - w budynku nad centrum handlo…
$732,834
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Przestronny apartament o powierzchni 107 m2 z 2 sypialniami i balkonem o powierzchni 6 m2 w …
$577,035
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Parametry nieruchomości w Funchal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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