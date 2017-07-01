AMBER STAR REAL ESTATE

O agencji

Jesteśmy firmą nieruchomości, która działa na rynku sprzedaży nieruchomości. Ze standardem powagi w świadczeniu usług nieruchomości, stara się prowadzić dobry biznes z efektywnością, a tym samym, spokój dla swoich klientów. Pierwotnie stworzone do sprzedaży nieruchomości do mediów z potrzebami naszych klientów na przestrzeni lat rozszerzyły swoją działalność w całym kraju. Nasz personel składa się z doświadczonych specjalistów z szeroką wiedzą, aby zaproponować najlepsze alternatywy. Ponadto mamy w pełni skomputeryzowany system, który pozwala na większą elastyczność w badaniach i adaptacji profilu nieruchomości do żądań klientów.