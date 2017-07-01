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AMBER STAR REAL ESTATE

Portugalia, Porto
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
Na platformie
5 lat 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Portugues, Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
www.amberstar.com
Godziny pracy
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O agencji

Jesteśmy firmą nieruchomości, która działa na rynku sprzedaży nieruchomości. Ze standardem powagi w świadczeniu usług nieruchomości, stara się prowadzić dobry biznes z efektywnością, a tym samym, spokój dla swoich klientów. Pierwotnie stworzone do sprzedaży nieruchomości do mediów z potrzebami naszych klientów na przestrzeni lat rozszerzyły swoją działalność w całym kraju. Nasz personel składa się z doświadczonych specjalistów z szeroką wiedzą, aby zaproponować najlepsze alternatywy. Ponadto mamy w pełni skomputeryzowany system, który pozwala na większą elastyczność w badaniach i adaptacji profilu nieruchomości do żądań klientów.

Usługi

Indywidualna praca z każdym klientem na terytorium Portugalii Doradztwo w zakresie inwestycji i / lub zakupu nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych Kompletne akcesoria na każdym etapie transakcji w języku rosyjskim, chińskim, portugalskim, polskim, między innymi języków Pomoc kredytowa Formalizacja zakupu i sprzedaży papierkowej "TurnKey" Pomoc wyszukiwania najemców do wynajęcia zakupionej nieruchomości Wsparcie prawne umowy

Treści multimedialne

О нашем канале Amber Star
Nowe budynki
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Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Porto, Portugalia
od
$228,296
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–383 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten nowoczesny kompleks ze wspaniałymi wykończeniami łączy proste i nowoczesne funkcje. Przechodzi głęboką renowację i znajduje się w pobliżu zabytkowego centrum Porto, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten kompleks apartamentów oferuje wszystkie udogodnienia potrze…
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Porto, Portugalia
od
$247,671
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 69–290 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkaniowy w zabytkowym budynku, który jest jednym z najciekawszych w mieście Porto. Kompleks składa się z trzech budynków różnego rodzaju ( A / B / C ), łącząc wspaniały przykład architektury w stylu Modeon i architektury pałacowej z początku XX wieku. br / Budynek znajduje…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
76.8
480,580
Mieszkanie 3 pokoi
156.0 – 271.4
885,889 – 1,47M
Mieszkanie 4 pokoi
290.0
1,51M
Sklep
69.0
358,988
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Lizbona, Portugalia
od
$831,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 161–255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten oszałamiający rozwój znajduje się w Lizbonie, regionie z niesamowitym widokiem, umieszczone w dobrym regionie, w otoczeniu usług publicznych, handlu, transportu i rozrywki, z widokiem na miasto i jego uroki!Lokalizacja i dostępnośćZnajduje się w Campolide, odmładzającym obszarze miasta L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
161.0
909,050
Mieszkanie 2 pokoi
184.0
1,66M
Mieszkanie 3 pokoi
255.0
1,89M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Marvila, Portugalia
od
$547,885
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 71–192 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Zamknięte mieszkanie położone nad brzegiem rzeki Teju, składające się z 8 bloków nowoczesnych i wysokiej jakości mieszkań. Spokojna okolica, w której znajdują się apartamenty, jest nowoczesna, mieści około 120 sklepów, rynek, siłownię i inne usługi. Jest to także kilka minut jazdy od cent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
631,124
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
1,16M
Mieszkanie 3 pokoi
192.0
1,37M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Marvila, Portugalia
od
$350,646
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 177 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Unikalne budynki w nowej dzielnicy przy promenadzie z uprzywilejowaną lokalizacją. W cichej i nowoczesnej okolicy znajduje się około 120 sklepów, rynek, siłownia i inne usługi. Zaledwie kilka minut od centrum Lizbony, lotniska, parku narodów i centrum kreatywnego Beato. Apartamenty z a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
177.0
1,30M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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Nasi agenci w Portugalia
Oleg Railean
Oleg Railean
Yuliia Sych
Yuliia Sych
130 obiektów
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