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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Portugalia

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Lizbona
24
Porto
10
Faro
17
Loule
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108 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Twoja przyszła oaza czeka: Wyrafinowana 5-Sypialnia Luksusowa Willa w São Brás de Alportel P…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Amadora, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Amadora, Portugalia
Marriott otwiera nowy hotel w Lizbonie, dla inwestorów programu inwestycji Golden Visa za 35…
$404,858
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Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w Arcos de Valdevez, Portugalia
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja
Arcos de Valdevez, Portugalia
Powierzchnia 1 157 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w segmen…
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Nieruchomości inwestycyjne w Evora, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Evora, Portugalia
Sypialnie 29
Oferta inwestycyjna, udział kapitałowy w luksusowym hotelu butikowym Palacete da Misericordi…
$323,887
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta naprawdę oszałamiająca willa z czterema sypialniami jest uosobieniem nowoczesnego wyrafin…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W spokojnej społeczności Sao Bartolomeo de Messines w Silves willa ta oferuje eleganckie i d…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa, schowana w samym sercu Central Algarve, uosabia wyrafinowany komfort, no…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Wkrocz w uroki życia na wybrzeżu z tymi niezwykłymi placami morskimi położonymi w szacownym …
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pine Cliffs Luxury Collection Resort roztacza się na 68 hektarach na szczycie majestatyczneg…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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T3 Apartment with 177 m² w Santo Quintino, Portugalia
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Rezydencje w Lizbonie Luksusowy apartament o nowoczesnym wystroju w doskonałej lokalizacji z…
$2,68M
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ta wyjątkowa willa z 6 sypialniami znajduje się w wysoko cenionej gwardii Goldra w Algarve o…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Indulge w luksusowym mieszkaniu w One Green Way, położony w samym sercu Quinta do Lago. Will…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W samym sercu Algarve, na wzgórzu Loulé, ta imponująca willa doskonale łączy prywatność, luk…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Odkryj zachwyt tej niezwykłej trzypokojowej kamienicy, zbudowanej kilka lat temu we współcze…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Możesz po prostu odkryć swoje schronienie w raju. Ten częściowo odnowiony apartament jest rz…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Doświadczenie wyrafinowane życie z tej luksusowej willi w Faro, obecnie w budowie w spokojne…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj zachwyt wybrzeży mieszkających w uroczym domu Vale do Lobo. Ściśle odnowiony, aby ema…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Sklep 365 m² w Portugalia
Sklep 365 m²
Portugalia
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Premia komercyjna w kwartale
$1,34M
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Nieruchomości komercyjne 5 972 m² w Porto, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 5 972 m²
Porto, Portugalia
Powierzchnia 5 972 m²
Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w Kreshtum zainstalowano niektóre z najważniejszych…
$8,00M
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Dochodowa nieruchomość w Vila do Bispo, Portugalia
Dochodowa nieruchomość
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Kamienica T3 - 3 sypialnie i salon położony w luksusowym kondominium, składającym się z will…
$564,755
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Sklep 84 m² w Portugalia
Sklep 84 m²
Portugalia
Powierzchnia 84 m²
DLA GOLDEN VISA lokale handlowe w centrum Porto. Jest blisko wszystkich rodzajów usług i han…
$174,287
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Sklep 383 m² w Porto, Portugalia
Sklep 383 m²
Porto, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 383 m²
DOSTĘPNE ZA ZŁOTĄ WIZĘ 350K Otwarty sklep z oszałamiającą witryną z widokiem na ulicę, w o…
$727,991
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Sklep 302 m² w Portugalia
Sklep 302 m²
Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 302 m²
Nowe pomieszczenia handlowe o powierzchni 302 m2 550 metrów od stacji metra Trindade! Blisko…
$639,051
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Nieruchomości komercyjne 129 m² w Porto, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 129 m²
Porto, Portugalia
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 4
Pensjonat o dużym potencjale w jednej z najbardziej ruchliwych części Porto. Ma wysokiej jak…
$870,613
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Nieruchomości inwestycyjne w Olhao, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Olhao, Portugalia
Zestaw budynków w centrum Olhão z możliwością przekształcenia w 14 nowych mieszkań.Budynki z…
$669,555
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Nieruchomości inwestycyjne 295 m² w Fuseta, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne 295 m²
Fuseta, Portugalia
Powierzchnia 295 m²
Villa with sea view, 7 rooms e 3 rooms for agriculture. The property has a borehole
$725,351
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Nieruchomości komercyjne 100 073 m² w Albufeira, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 100 073 m²
Albufeira, Portugalia
Powierzchnia 100 073 m²
Zniszczony dom wiejski na wsi w Albufeira, mieście w regionie Algarve w południowej Portugal…
$8,71M
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Sklep 218 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 218 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 218 m²
Doskonały obiekt komercyjny w budynku mieszkalnym, bezpłatny i gotowy do wynajęcia. Będziesz…
$1,70M
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Magazyn 4 901 m² w Vila Franca de Xira, Portugalia
Magazyn 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugalia
Powierzchnia 4 901 m²
Liczba kondygnacji 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
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Typy nieruchomości w Portugalia.

hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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