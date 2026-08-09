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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oeiras, Portugalia

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54 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Apartament z 3 sypialniami o powierzchni 124 m kw, taras 17 m kw, 2 miejsca parkingowe i spi…
$827,818
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Willa 4 Triplex - Sypialnia o powierzchni 227 m ², z miejscami parkingowymi 4, balkonami 2 i…
$1,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 94 m2, nowe, z 2 miejscami parkingowymi i balkonem 11 m2…
$606,847
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,57M
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 231 m²
Apartament z 3 sypialniami na parterze, powierzchnia 230.90 m2, taras i balkony (42.51 m2) i…
$803,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 67 m kw., balkon 28 m kw., 1 miejsce parkingowe i m…
$532,292
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 74 m kw., balkonem 19 m kw., 1 miejscem parkingowym…
$534,026
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Mieszkanie 4 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Jardim Miraflores to projekt składający się z 3 budynków i łącznie 119 mieszkań Torre Girass…
$923,564
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
Nowy apartament 2 sypialnie o łącznej powierzchni 124 m2 w nowym domu w dzielnicy Oeirash.No…
$624,186
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Doskonałe 2- Sypialnia Mieszkanie w Oeiras.Odkryj to doskonałe mieszkanie z dwoma sypialniam…
$561,333
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
For sale: Three-bedroom apartment in the quiet area of Alto da Terrugem (Paço de Arcos), Sin…
$956,397
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Jardim Miraflores to projekt składający się z 3 budynków i łącznie 119 mieszkań Torre Girass…
$635,745
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Turquesa   -   i nbsp; jest to unikalne mieszkanie mieszkalne, w którym panują kolory natury…
$560,611
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Mieszkanie 1 pokój w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 54 metrów kwadratowych. m, balkon 16 metrów kwadratowych…
$364,108
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Mieszkanie 1 pokój w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Powierzchnia 35 metrów kwadratowych. m, obszar mezzanine 21 metrów kwadratowych. m, balkon i…
$321,918
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 137 metrów kwadratowych znajduje się w budynku nowego …
$762,894
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Życie w parku Miraflores oznacza życie w środowisku miejskim o wysokiej jakości życiu i otoc…
$716,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 129 metrów kwadratowych, otwartej powierzchni 42 metrów …
$861,145
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 90 metrów kwadratowych. m, taras 15 m2, 2 miejsca p…
$699,452
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
Apartament 178m2 znajduje się w Alto de Alg é s. Nowe mieszkanie, poddane w lutym 2019. Skła…
$890,043
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, 109 m2, z wspólnym ogrodem 9 m2, balkonem 22 m2 i 2 miejsc…
$753,286
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Piętro 2/5
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 102 metrów kwadratowych, z balkonem 12 metrów kwadratowy…
$804,453
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Mieszkanie w nowym budynku. Prywatna zamknięta wioska, w trakcie budowy (data zakończenia: k…
$676,201
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Mieszkanie 1 pokój w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 59 m2, nowy, z 1 miejscem parkingowym, w nowym kompleksi…
$398,785
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Mieszkanie 2 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Jardim Miraflores to projekt składający się z 3 budynków i łącznie 119 mieszkań Torre Girass…
$506,284
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 102 metrów kwadratowych, z balkonem 12 metrów kwadratowy…
$791,814
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 132 m²
Ten przestronny apartament znajduje się w strategicznie korzystnej lokalizacji w Oeiras, zap…
$912,100
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,62M
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Mieszkanie 1 pokój w Oeiras, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Ten przestronny apartament jednopokojowy znajduje się w strategicznie korzystnej lokalizacji…
$538,883
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