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Domy Szeregowe w Portugalia

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41 obiekt total found
Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$867,554
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Szeregowiec w Vila do Bispo, Portugalia
Szeregowiec
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 137 m²
Kamienice znajdują się na wschodnim krańcu Martinhal Resort i są najbardziej przestronnymi i…
$636,206
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Szeregowiec w Castro Marim, Portugalia
Szeregowiec
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$867,554
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Szeregowiec w Lagoa, Portugalia
Szeregowiec
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Vale de Milho Village to projekt inwestycyjny "pod klucz" z 32 kamienicami z 2 i 3 sypialnia…
$734,529
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Szeregowiec w Silves, Portugalia
Szeregowiec
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Dwupokojowy dom i prywatny basen położony na kurorcie golfowym w Silves, Algarve.Ten dom pos…
$462,694
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,291
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$404,858
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Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
Oszałamiająca trzypokojowa kamienica zaprojektowana przez Vasco Vieira znajduje się w luksus…
$2,20M
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Szeregowiec w Porto, Portugalia
Szeregowiec
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 143 m²
Dwupoziomowy dom z 2 sypialniami o powierzchni 143 m2, nowy, z parkingiem, ogrodem o powierz…
$838,635
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Szeregowiec w Vila Nova de Cacela, Portugalia
Szeregowiec
Vila Nova de Cacela, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Zamknięte kondominium z 6 willami T2 + 2, położony w centrum miejscowości Vila Nova de Casel…
$453,441
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Szeregowiec w Vila do Bispo, Portugalia
Szeregowiec
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Te kamienice mają doskonałą lokalizację z widokiem na   zatoka i ocean. Domy te znajdują się…
$636,206
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Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$404,858
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$615,512
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Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$647,773
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
$620,292
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Szeregowiec w Madalena, Portugalia
Szeregowiec
Madalena, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Contemporary style villa built with top quality materials, and located close to the centre o…
$554,738
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Szeregowiec 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Szeregowiec 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 4
Wspaniała czteropiętrowa kamienica znajduje się w samym sercu Kaszkie. To tonące zielone i k…
$1,95M
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Szeregowiec w Portugalia
Szeregowiec
Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Doskonałe T3 Dom, położony w uroczej nadmorskiej miejscowości Fuset, Algarve. Ten dom ma dwa…
$906,291
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Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 148 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
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Szeregowiec w Madalena, Portugalia
Szeregowiec
Madalena, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 112 m²
4 bedroom townhouse , located in downtown Faro, just a few minutes walk from the Marina, res…
$560,021
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Szeregowiec w Lagos, Portugalia
Szeregowiec
Lagos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Villa with 5 bedrooms, located in a quiet area and close to the town of Lagos.   Built with…
$528,321
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Szeregowiec w Olhao, Portugalia
Szeregowiec
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Kamienica do remontu w tradycyjnym stylu, wszczepiona na płaskiej działce o powierzchni 162 …
$221,895
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Szeregowiec w Lagos, Portugalia
Szeregowiec
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Only a short distance from the Porto de Mós beach, all the main services and points of inter…
$644,553
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Szeregowiec w Portugalia
Szeregowiec
Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Doskonałe T3 Dom, położony w uroczej nadmorskiej miejscowości Fuset, Algarve. Ten dom ma dwa…
$790,100
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Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 147 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
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Szeregowiec w Montenegro, Portugalia
Szeregowiec
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Made with high quality materials, combines luxury and comfort. Arranged in two floors. The…
$681,535
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuseta, Portugalia
Szeregowiec 4 pokoi
Fuseta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonała 3- Sypialnia House położony w uroczej nadmorskiej wsi Fuseta, Algarve.Ten dom posi…
$802,598
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Szeregowiec 7 pokojów w Arroios, Portugalia
Szeregowiec 7 pokojów
Arroios, Portugalia
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
The fully renovated magnificent townhouse with 5 bedrooms and private garden is located just…
$1,39M
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Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Ta willa znajduje się w budowie, zaledwie kilka minut od miasta Loulé i charakteryzuje się w…
$729,084
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Szeregowiec w Madalena, Portugalia
Szeregowiec
Madalena, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Discover your new 3 bedroom townhouse in Bairro da Petrogal, Bobadela! With a gross private…
$412,091
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Parametry nieruchomości w Portugalia

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