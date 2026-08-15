Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Portugalii
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Portugalii
Która nowa nieruchomość w Portugalii cieszy się dużym zainteresowaniem kupujących?
Mieszkania w nowych kompleksach apartamentowych na wybrzeżu dobrze się sprzedają. Przyciągają one nabywców pięknymi widokami i szybkim dostępem do plaży. Nowe budynki w centrum Lizbony są również bardzo popularne.
Jaka jest średnia cena od deweloperów za metr kwadratowy w nowych budynkach mieszkaniowych w Portugalii?
Najdroższy metr kwadratowy nowego budynku jest w Lizbonie, około 5000–8000 euro. W innych miastach metr kwadratowy mieszkania od dewelopera kosztuje 2500–3500 euro.
Jakie są korzyści z zakupu nowego mieszkania w Portugalii?
Jeśli chodzi o zakup nieruchomości w kurortach, można spędzić do 6-7 miesięcy w roku na najlepszych plażach w Europie. Posiadanie mieszkania w Lizbonie otworzy dobre perspektywy zatrudnienia. Kupiony dom może również generować pasywny dochód poprzez jego wynajem.
Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości od dewelopera w Portugalii?
Cudzoziemcy potrzebują paszportu i portugalskiego numeru NIF (do wypełnienia w urzędzie skarbowym). Konieczne będzie również otwarcie konta w portugalskim banku w celu dokonania przelewu pieniędzy na rzecz sprzedawcy obiektu.