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Kompleks mieszkalny OLEA Residence

, Czarnogóra
od
$143,760
;
8
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ID: 39718
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 63
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 7.08.2026

Lokalizacja

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O kompleksie

Kompleks mieszkalny OLEA Residence, Bar Oferujemy na sprzedaż mieszkania w kompleksie mieszkalnym OLEA Residence — dwa już wybudowane budynki w Barze, w pobliżu Starego Miasta. Oddanie do użytku i zasiedlenie spodziewane są za około 1–1,5 miesiąca, co czyni kompleks jednym z najbliższych ukończenia nowych inwestycji w tej okolicy. Kompleks składa się z dwóch budynków i został zbudowany z użyciem wysokiej jakości rozwiązań technicznych: wysokość sufitów w mieszkaniach wynosi 3 metry, co stwarza poczucie przestronności, rzadkie w nowych inwestycjach tego segmentu. Ogrzewanie i chłodzenie realizowane są przez system multi-split Mitsubishi Electric z 5-letnią gwarancją na klimatyzatory — w mieszkaniach nie ma ogrzewania podłogowego. Okna i drzwi są aluminiowe, produkcji Braća Marić, zewnętrzne ocieplenie elewacji wykonano w systemie Styropor z powłoką Bavalit. Teren kompleksu wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. Lokalizacja: Kompleks położony jest w dzielnicy Stary Bar, w spokojnej części miasta z dobrą dostępnością komunikacyjną: • apteka "Stari Grad" — około 220 m • supermarket Femić — około 655 m • targ Starobarski — około 850 m • przystanek autobusowy (Stari Bar) — około 770 m • Stare Miasto Bar (twierdza, zabytek historyczny) — około 1,1 km • centralny dworzec autobusowy w Barze — około 2 km • morze i miejska plaża — około 2,5–3 km (5–7 minut samochodem) Potencjał inwestycyjny: Bliskość historycznego centrum Baru i szybkie oddanie do użytku czynią kompleks interesującą opcją zarówno do własnego zamieszkania, jak i do inwestycji z późniejszym wynajmem — zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie turystów Starym Miastem. Brak konieczności długiego oczekiwania na zakończenie budowy również zmniejsza typowe ryzyko zakupu na etapie budowy.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

, Czarnogóra
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Kompleks mieszkalny OLEA Residence
, Czarnogóra
od
$143,760
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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