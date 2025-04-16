Kompleks mieszkalny OLEA Residence, Bar Oferujemy na sprzedaż mieszkania w kompleksie mieszkalnym OLEA Residence — dwa już wybudowane budynki w Barze, w pobliżu Starego Miasta. Oddanie do użytku i zasiedlenie spodziewane są za około 1–1,5 miesiąca, co czyni kompleks jednym z najbliższych ukończenia nowych inwestycji w tej okolicy. Kompleks składa się z dwóch budynków i został zbudowany z użyciem wysokiej jakości rozwiązań technicznych: wysokość sufitów w mieszkaniach wynosi 3 metry, co stwarza poczucie przestronności, rzadkie w nowych inwestycjach tego segmentu. Ogrzewanie i chłodzenie realizowane są przez system multi-split Mitsubishi Electric z 5-letnią gwarancją na klimatyzatory — w mieszkaniach nie ma ogrzewania podłogowego. Okna i drzwi są aluminiowe, produkcji Braća Marić, zewnętrzne ocieplenie elewacji wykonano w systemie Styropor z powłoką Bavalit. Teren kompleksu wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. Lokalizacja: Kompleks położony jest w dzielnicy Stary Bar, w spokojnej części miasta z dobrą dostępnością komunikacyjną: • apteka "Stari Grad" — około 220 m • supermarket Femić — około 655 m • targ Starobarski — około 850 m • przystanek autobusowy (Stari Bar) — około 770 m • Stare Miasto Bar (twierdza, zabytek historyczny) — około 1,1 km • centralny dworzec autobusowy w Barze — około 2 km • morze i miejska plaża — około 2,5–3 km (5–7 minut samochodem) Potencjał inwestycyjny: Bliskość historycznego centrum Baru i szybkie oddanie do użytku czynią kompleks interesującą opcją zarówno do własnego zamieszkania, jak i do inwestycji z późniejszym wynajmem — zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie turystów Starym Miastem. Brak konieczności długiego oczekiwania na zakończenie budowy również zmniejsza typowe ryzyko zakupu na etapie budowy.