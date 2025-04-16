Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Kompleks mieszkalny OLEA Residence, Bar
Oferujemy na sprzedaż mieszkania w kompleksie mieszkalnym OLEA Residence — dwa już wybudowane budynki w Barze, w pobliżu Starego Miasta. Oddanie do użytku i zasiedlenie spodziewane są za około 1–1,5 miesiąca, co czyni kompleks jednym z najbliższych ukończenia nowych inwestycji w tej okolicy.
Kompleks składa się z dwóch budynków i został zbudowany z użyciem wysokiej jakości rozwiązań technicznych: wysokość sufitów w mieszkaniach wynosi 3 metry, co stwarza poczucie przestronności, rzadkie w nowych inwestycjach tego segmentu. Ogrzewanie i chłodzenie realizowane są przez system multi-split Mitsubishi Electric z 5-letnią gwarancją na klimatyzatory — w mieszkaniach nie ma ogrzewania podłogowego. Okna i drzwi są aluminiowe, produkcji Braća Marić, zewnętrzne ocieplenie elewacji wykonano w systemie Styropor z powłoką Bavalit. Teren kompleksu wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego.
Lokalizacja:
Kompleks położony jest w dzielnicy Stary Bar, w spokojnej części miasta z dobrą dostępnością komunikacyjną:
• apteka "Stari Grad" — około 220 m
• supermarket Femić — około 655 m
• targ Starobarski — około 850 m
• przystanek autobusowy (Stari Bar) — około 770 m
• Stare Miasto Bar (twierdza, zabytek historyczny) — około 1,1 km
• centralny dworzec autobusowy w Barze — około 2 km
• morze i miejska plaża — około 2,5–3 km (5–7 minut samochodem)
Potencjał inwestycyjny:
Bliskość historycznego centrum Baru i szybkie oddanie do użytku czynią kompleks interesującą opcją zarówno do własnego zamieszkania, jak i do inwestycji z późniejszym wynajmem — zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie turystów Starym Miastem. Brak konieczności długiego oczekiwania na zakończenie budowy również zmniejsza typowe ryzyko zakupu na etapie budowy.
Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2026
Szczegóły wnętrza
Zabezpieczenia:
Ochrona
Szczegóły zewnętrzne
Cechy zewnętrzne:
Winda
Dodatkowo
Firma zarządzająca
Transakcja zdalna
Lokalizacja na mapie
, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.