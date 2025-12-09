  1. Realting.com
Czarnogóra, Budva
Agencja nieruchomości
2011
6 lat 5 miesięcy
English, Русский, Français, Crnogorski
value1property.com
O agencji

Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem wszystkich czołowych deweloperów na wybrzeżu Czarnogóry od 15 lat.
Nasz zespół składa się z profesjonalnych konsultantów nieruchomości z głęboką wiedzą na rynku nieruchomości Czarnogóra i doświadczenie w firmach inwestycyjnych na najwyższym poziomie.

Dzięki naszej znajomości rynku lokalnego i przestrzeganiu najlepszych międzynarodowych praktyk, pomagamy Ci podjąć właściwą i najbardziej dochodową decyzję. Z nami zyskujesz niezawodnego partnera, który jest zawsze dostępny i gotowy do pomocy.

Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby naszych klientów i oferujemy tylko wysokiej jakości nieruchomości, które ściśle spełniają kryteria.

Dołożymy wszelkich starań, aby odwiedzić każdą nieruchomość w naszym portfolio osobiście. Nasz zespół wspiera Cię przez każdy krok procesu zakupu - od wyboru nieruchomości i przeglądów do uzyskania aktu własności w możliwie najkrótszym czasie - przy jednoczesnym zapewnieniu poziomu usług godnych naszych klientów. Oferujemy również szeroki zakres usług posprzedaży nieruchomości.

Zawsze chętnie zapraszamy do naszego biura, znajduje się w samym centrum Budva w centrum biznesowym TQ Plaza.

Usługi

Wybór najlepszych nieruchomości i wsparcie zakupu nieruchomości do podpisania umowy sprzedaży:

  • Wybór nieruchomości w Czarnogórze zgodnie z Państwa kryteriami;
  • Analiza rynku nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie wszystkich kosztów związanych z zakupem i konserwacją nieruchomości;
  • Pomoc w rezerwacji mieszkań;
  • spotkanie w porcie lotniczym;
  • zwiedzanie nieruchomości (bezpłatnie w ciągu pierwszych 2 dni);
  • wstępne badanie prawne dokumentów dotyczących tytułu własności;
  • tworzenie pakietu dokumentacji na potrzeby transakcji sprzedaży i zakupu;
  • otwarcie rachunku bankowego w Czarnogórze;
  • doradztwo finansowe, bankowe i prawne na wszystkich etapach;
  • Pomoc w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, serbskim.
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:14
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nowe budynki
57 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$154,823
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w Budva.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i przyjaznej środowisku dzielnicy Budva - Dubovica. Lokalizacja ta oferuje spokojne, naturalne położenie z malowniczymi widokami na góry i morze, będąc zaledwie kilka minut od centrum handlowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
154,831
Mieszkanie 2 pokoi
63.0
232,266
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$713,912
Powierzchnia 107–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
793,802
Mieszkanie 3 pokoi
137.0
981,428
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Powierzchnia 130–328 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ultranowoczesny kompleks mieszkalny klasy premium w stylu secesyjnym na półwyspie Lustica w miejscowości Krasici. Możesz wybrać między dwupoziomowe mieszkania duplex lub lofty na jednym poziomie z dostępem do basenu. Na terenie kompleksu znajduje się prywatny dziedziniec z miejscem rela…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
157.0
615,952
Mieszkanie 2 pokoi
129.6
589,764
Willa
328.0
1,51M
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,171
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 48–66 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Radanovići.Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0 – 51.0
164,842 – 170,359
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
219,997
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 180 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Nasi agenci w Czarnogóra
Anton Shamarin
Anton Shamarin
294 obiekty
