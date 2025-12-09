O agencji

Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem wszystkich czołowych deweloperów na wybrzeżu Czarnogóry od 15 lat.

Nasz zespół składa się z profesjonalnych konsultantów nieruchomości z głęboką wiedzą na rynku nieruchomości Czarnogóra i doświadczenie w firmach inwestycyjnych na najwyższym poziomie.

Dzięki naszej znajomości rynku lokalnego i przestrzeganiu najlepszych międzynarodowych praktyk, pomagamy Ci podjąć właściwą i najbardziej dochodową decyzję. Z nami zyskujesz niezawodnego partnera, który jest zawsze dostępny i gotowy do pomocy.

Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby naszych klientów i oferujemy tylko wysokiej jakości nieruchomości, które ściśle spełniają kryteria.

Dołożymy wszelkich starań, aby odwiedzić każdą nieruchomość w naszym portfolio osobiście. Nasz zespół wspiera Cię przez każdy krok procesu zakupu - od wyboru nieruchomości i przeglądów do uzyskania aktu własności w możliwie najkrótszym czasie - przy jednoczesnym zapewnieniu poziomu usług godnych naszych klientów. Oferujemy również szeroki zakres usług posprzedaży nieruchomości.

Zawsze chętnie zapraszamy do naszego biura, znajduje się w samym centrum Budva w centrum biznesowym TQ Plaza.