Kompleks mieszkalny Rosa by Concord

Podgorica, Czarnogóra
od
$3,457
od
$3,499/m²
8.10.2025
$0
24.09.2025
$3,149
BTC
0.0411200
ETH
2.1552734
USDT
3 417.8526761
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 28096
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

English English

Rosa by Concord - Nowy kompleks mieszkalny w sercu Momišići

Położony w spokojnej części Podgorica, w otoczeniu zieleni i urbanistyki, Rosa przez Concord jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy wyrafinowany design, funkcjonalność i najwyższej jakości konstrukcja.

Architektura budynku łączy ciepło naturalnych materiałów z elegancką ciemną fasadą, uzupełnioną dużymi otworami szklanymi, które zapewniają mnóstwo naturalnego światła i malowniczych widoków na okolicę.

Rozmieszczenie: Momišići, Podgorica
Data zakończenia: styczeń 2027
Początek budowy: Wkrótce

Dostępne rodzaje apartamentów:

  • Apartamenty jednopokojowe od 53m ² - idealne do nowoczesnego życia miejskiego

  • Dwupokojowe apartamenty zaczynające się od 83m ² - idealne dla rodzinnego komfortu

  • ekskluzywny apartament o powierzchni 159m ² na czwartym piętrze - z prywatnym tarasem i oazą o powierzchni 37m ², oferującą wyjątkową mieszankę spokoju i luksusu

Kompleks będzie wyposażony w wysokiej klasy wykończenia, efektywność energetyczna, podziemny parking i starannie zaprojektowane wspólne obszary, które przynoszą poczucie elegancji i ciepła do codziennego życia.

✨ Rosa by Concord - gdzie jakość spełnia estetykę, a dom staje się doświadczeniem.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

