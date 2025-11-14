Kompleks mieszkalny Rosa by Concord

Rosa by Concord - Nowy kompleks mieszkalny w sercu Momišići

Położony w spokojnej części Podgorica, w otoczeniu zieleni i urbanistyki, Rosa przez Concord jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy wyrafinowany design, funkcjonalność i najwyższej jakości konstrukcja.

Architektura budynku łączy ciepło naturalnych materiałów z elegancką ciemną fasadą, uzupełnioną dużymi otworami szklanymi, które zapewniają mnóstwo naturalnego światła i malowniczych widoków na okolicę.

Rozmieszczenie: Momišići, Podgorica

Data zakończenia: styczeń 2027

Początek budowy: Wkrótce

Dostępne rodzaje apartamentów:

Apartamenty jednopokojowe od 53m ² - idealne do nowoczesnego życia miejskiego

Dwupokojowe apartamenty zaczynające się od 83m ² - idealne dla rodzinnego komfortu

ekskluzywny apartament o powierzchni 159m ² na czwartym piętrze - z prywatnym tarasem i oazą o powierzchni 37m ², oferującą wyjątkową mieszankę spokoju i luksusu

Kompleks będzie wyposażony w wysokiej klasy wykończenia, efektywność energetyczna, podziemny parking i starannie zaprojektowane wspólne obszary, które przynoszą poczucie elegancji i ciepła do codziennego życia.

✨ Rosa by Concord - gdzie jakość spełnia estetykę, a dom staje się doświadczeniem.