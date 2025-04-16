  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Czarnogóra
od
$117,361
;
4
ID: 28577
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Stari Bar

O kompleksie

Przeniesienie
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora! 

Lokalizacja na mapie

Stari Bar, Czarnogóra
