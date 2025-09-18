CONCORD NEKRETNINE

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nasza firma została założona w 1996 roku i zajmuje się turystyką, handlem i nieruchomościami. W 2002 roku otwarto nową firmę - "DUKI KOMERC DOO", która obejmowała agencję nieruchomości "KAMIN", przeznaczoną do pośrednictwa w sprzedaży i zakupie nieruchomości na wybrzeżu Czarnogóry, z dala od…
Kupując jakąkolwiek nieruchomość za granicą, czy jest ona przeznaczona do użytku jako dom wakacyjny, stały dom lub inwestycja, chcesz mieć pewność, że korzystasz z odpowiednich osób, aby pomóc Ci w tym procesie, i właśnie tam, jeśli chcesz kupić nieruchomość w Czarnogórze, zespół CMM Czarnog…
Kiedy skontaktujemy się z klientami, którzy chcą kupić dom w Czarnogórze lub rozwiązać inne problemy związane z zakupem nieruchomości, staramy się pomóc im wybrać najlepszy dom lub mieszkanie, aby doskonale sporządzić i wykonać dokumenty oszczędzające ich pieniądze, a także staramy się być ś…