  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$264,063
ID: 28364
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz stan!Vrijedi pogledati.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
