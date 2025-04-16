Dzielnica mieszkaniowa Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
;
10
ID: 28250
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uracunato i garazno mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

