Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$469
5
ID: 28350
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

