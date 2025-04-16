  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$939
8
ID: 28325
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Pokaż wszystko Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$463,891
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 35–76 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Wyjątkowe Hotele w Kolasin Valleys - Zainwestuj w luksus i relaks w Czarnogórze Opis projektu: Kolasin Valleys otwiera nową kartę w świecie hotelarstwa i inwestycji w górzystym regionie Czarnogóry. Ten całoroczny projekt obejmuje 23 wysokiej klasy hotele, opracowane przez wiodącą kanad…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Kawalerka
35.0
214,771
Deweloper
Kolasin Valleys
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$134,848
Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
