Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$822
ID: 28489
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta. Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na terasu. Karakteristike prostora: • Klimatizovan, • Podno grijanje, • Pametni dodirni prekidači za svjetlo, omogućavaju upravljanje rasvjetom putem dodira ili mobilne aplikacije. Lokacija osigurava odličnu vidljivost i pristup, što ga čini idealnim za kancelarije, ordinacije, agencije ili druge vrste poslovanja. U cijenu zakupa je uključeno parking mjesto. Cijena zakupa: 700€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
