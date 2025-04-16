  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
;
4
ID: 28760
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

O kompleksie

Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

