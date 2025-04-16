  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28153
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$140,833
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Zespół mieszkaniowy Muo Kotor Bay
Muo, Czarnogóra
od
$228,263
Dzielnica mieszkaniowa Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$245,285
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$76,285
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Bar, Czarnogóra
od
$79,517
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 27–43 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Są to komfortowe apartamenty w 10- piętrowym budynku, funkcjonalny parking podziemny i parking w pobliżu domu. Oferujemy Państwu wygodne układy apartamentów, w których wygodnie będzie mieszkać z rodziną lub wynająć. Wiele apartamentów posiada duże loggie i tarasy, z których można podziwiać w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.0 – 43.0
79,806 – 123,581
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje