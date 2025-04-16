  1. Realting.com
Domek Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
;
5
ID: 28369
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
