  3. Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Gornji Rogami, Czarnogóra
$422,500
ID: 28234
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

O kompleksie

Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno.

Lokalizacja na mapie

Gornji Rogami, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
