  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Krstac
  4. Domek Villa in Rijeka Reževići

Domek Villa in Rijeka Reževići

Krstac, Czarnogóra
od
$1,17M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28769
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Krstac

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished. Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard. The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.

Lokalizacja na mapie

Krstac, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$293,403
Chata Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Czarnogóra
od
$528,125
Chata Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Czarnogóra
od
$422,500
Państwo przegląda
Domek Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Czarnogóra
od
$1,17M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Chata Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambeno…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
od
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$145,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Предлагаю к покупке апартаменты в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в окр ужении соснового леса. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, чистые пляжи i престижный район Порто Монтене gr. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному ра…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
284,014
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje