  2. Czarnogóra
  3. Stari Bar
  4. Domek Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Domek Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Czarnogóra
od
$998
;
8
ID: 28600
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Stari Bar

O kompleksie

Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Stari Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

