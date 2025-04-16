  1. Realting.com
Domek Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$704
;
6
ID: 28370
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Finanse

