  2. Czarnogóra
  Domek House near the airport

Domek House near the airport

, Czarnogóra
$234,722
ID: 28748
Data aktualizacji: 1.10.2025

House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining room and hallway, as well as two terraces. The first floor has been finished in rough works. The house has central heating, internal insulation of walls and ceilings, aluminum locks and installed mosquito nets. The ground floor is furnished and sold as such. The plot on which the house is built is 470 m2. Documentation for the legalization of the house has been submitted.

, Czarnogóra
