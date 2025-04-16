  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Domek Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Ljube Nenadovica, Czarnogóra
$176,042
ID: 28781
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

O kompleksie

Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)

Lokalizacja na mapie

