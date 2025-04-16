Domek Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m².
Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²:
Prizemlje:
Prostran dnevni boravak
Kuhinja sa trpezarijom
Tri spavaće sobe
Kupatilo
Velika terasa.
Prvi sprat:
Kuhinja sa trpezarijom
Četiri spavaće sobe
Kupatilo
Dvije terase.
Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje.
Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom.
Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.
