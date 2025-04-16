  1. Realting.com
Domek Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,113
;
10
ID: 28452
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa. Prvi sprat: Kuhinja sa trpezarijom Četiri spavaće sobe Kupatilo Dvije terase.  Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje. Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom. Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Terminy
Płatność miesięczna
