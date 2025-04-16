  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bjelisi
  4. Domek House in the settlement Bjeliši in Bar

Domek House in the settlement Bjeliši in Bar

Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28757
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Bjelisi

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool that can be used throughout the year. The area of ​​the living space on the ground floor is 158.26m2, and on the first floor 108.24m2. There are five parking spaces next to the building, and it also has a garage. The house offers a panoramic view of the city and the sea. It is for sale completely finished (up to the furniture).

Lokalizacja na mapie

Bjelisi, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$234,722
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$181,910
Chata Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Czarnogóra
od
$880,208
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Państwo przegląda
Domek House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Villa in Rijeka Reževići
Chata Villa in Rijeka Reževići
Chata Villa in Rijeka Reževići
Chata Villa in Rijeka Reževići
Chata Villa in Rijeka Reževići
Pokaż wszystko Chata Villa in Rijeka Reževići
Chata Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Czarnogóra
od
$1,17M
In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor t…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chata Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$580,938
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje