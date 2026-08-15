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Wille na sprzedaż w Włochy

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936 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Caorle, Włochy
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Willa 5 pokojów
Caorle, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W bezpośrednim sąsiedztwie Caorle, w okolicy Bryan, oferujemy oddzielną willę otoczoną dużym…
$523,717
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Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
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Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa w Monzie - 600 m2 w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów• Monza • Stre…
$2,84M
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Willa 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH- PV001596. Villa swoje marzenia z widokiem na jezioro! Willa z basenem i widokiem na jezi…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
GA- V001049. Willa na wzgórzu z widokiem na jezioro, w miejscowości SalòZanurzony na pierwsz…
$1,16M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 22 pokoi w Terni, Włochy
Willa 22 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 1 500 m²
Obecnie niedokończony dom wakacyjny na dwóch piętrach o powierzchni 130 metrów kwadratowych …
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
ABI- 1264A Nowoczesna willa nad jeziorem GardaNowa, nowoczesna willa z widokiem na jezioro G…
$2,81M
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 9 pokojów w Asyż, Włochy
Willa 9 pokojów
Asyż, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 740 m²
Casale di Charme | Kod 8673 Cena aktualna: 20/03/2025 € 2 200 000 Położony w sercu Umbr…
$2,55M
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Willa 3 pokoi w Gozzano, Włochy
Willa 3 pokoi
Gozzano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ISM- 060417- 6. Wspaniały willa z widokiem Jezioro Orta Wspaniała willa z widokiem na jezior…
$1,03M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 1 400 m²
GH- PV00020. Luksusowa nowoczesna willa na pierwszej linii jezioraElitarna nowoczesna willa …
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 284 m²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana, отделка качес…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Manerba del Garda, Włochy
Willa
Manerba del Garda, Włochy
Powierzchnia 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
LH- 5T12. Willa na sprzedaż w mieście Bordiguera. liguriaHistoryczne nieruchomości we Włosze…
$303,600
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
FP- T636. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "StresaNa wzgórzu w Stresie w miejscowo…
$375,104
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Willa w San Vincenzo, Włochy
Willa
San Vincenzo, Włochy
Powierzchnia 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепл 950кв…
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH- PV001595. Wille w ostatnim etapie budowyWilla z widokiem na jezioro, budowa pod koniec 2…
$1,20M
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Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
$1,05M
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Willa 3 pokoi w Włochy
Willa 3 pokoi
Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
GM- CPA- Villa Belvedere. Willa z ogrodem i wspaniały widok na morzeLuksusowa willa, położon…
$586,100
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Willa 6 pokojów w Ponsacco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ponsacco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
LD- 0858. Stara toskańska willa w Ponsacco. Prowincja Piza. guzowatyCałkowicie odnowiony Tus…
$2,81M
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Willa 6 pokojów w Santa Maria Maggiore, Włochy
Willa 6 pokojów
Santa Maria Maggiore, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 880 m²
Sir-270515. Восхитительная историческая виллаФантастическая возможность приобрести восхитите…
$4,22M
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Willa 4 pokoi w Diano Arentino, Włochy
Willa 4 pokoi
Diano Arentino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
KK- Urocza willa nowej konstrukcjiTa urokliwa, nowo wybudowana willa na sprzedaż na wybrzeżu…
$574,378
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
LD- 0204. Elitarny dom w pobliżu jeziora Bracciano, w pobliżu RzymuElitarny dom w pobliżu je…
$926,038
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Willa 6 pokojów w Perugia, Włochy
Willa 6 pokojów
Perugia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная велик…
$4,34M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВила, построенная по…
$420,820
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Willa w Sanremo, Włochy
Willa
Sanremo, Włochy
Powierzchnia 450 m²
LH- 2V30. Willa nad morzem w San Remo, Liguria, WłochyZaledwie 50 metrów od nowego portu - P…
$2,34M
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
MD- 280817. Willa 270 m2, z ogrodem 1500 m2, na pierwszej liniiWilla 270 mkw, z ogrodem 1500…
$1,05M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Pistoia, Włochy
Willa 6 pokojów
Pistoia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 020 m²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10M
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Willa 5 pokojów w Monzambano, Włochy
Willa 5 pokojów
Monzambano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 550 m²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11M
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Willa 6 pokojów w Civiglio, Włochy
Willa 6 pokojów
Civiglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65M
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Willa 6 pokojów w Cervo, Włochy
Willa 6 pokojów
Cervo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 138 m²
KK- Dom między miastami Cervo e Andora138kvmwidok na morze2,5 km samochodem od morza5 sypial…
$562,656
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Parametry nieruchomości w Włochy

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