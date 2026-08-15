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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Włochy

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Umbria
8
Terni
7
Zakład produkcyjny Usuwać
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8 obiektów total found
Zakład produkcyjny 8 686 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 8 686 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 8 686 m²
Obecnie niedokończony dom wakacyjny na dwóch piętrach o powierzchni 130 metrów kwadratowych …
Cena na zgłoszenie
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Zakład produkcyjny 2 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 2 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 2 000 m²
Rzemieślnicza partia 2000 metrów kwadratowych w pierwszych przedmieściach kraju łatwy dostęp…
$174,393
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Zakład produkcyjny 4 300 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 4 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 4 300 m²
Partia budowlana o powierzchni 4,300 metrów kwadratowych do celów rzemiosła Droga wojewódzka
$92,137
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Zakład produkcyjny 8 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 8 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 8 000 m²
Ręcznie wykonana partia budowlana o powierzchni 8000 metrów kwadratowych z dużym frontem dro…
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Zakład produkcyjny 7 200 m² w Foligno, Włochy
Zakład produkcyjny 7 200 m²
Foligno, Włochy
Powierzchnia 7 200 m²
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Zakład produkcyjny 2 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 2 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 2 000 m²
Teren o powierzchni 6,30 ha gruntów ornych z gajem oliwnym z 56 roślinami, winnicą i sadem. …
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Zakład produkcyjny 21 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 21 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 21 000 m²
Rozwój budownictwa mieszkaniowego składa się z siedmiu części o powierzchni podłóg brutto 16…
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Zakład produkcyjny 5 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 5 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 5 000 m²
Dom całkowicie odnowiony w 2001 roku z 2200 metrów kwadratowych posadzonej na dziedzińcu Bet…
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Typy nieruchomości w Włochy.

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