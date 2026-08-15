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Hotele na sprzedaż w Włochy

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39 obiektów total found
Hotel w Giuliano Teatino, Włochy
Hotel
Giuliano Teatino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
SN- 201216. Aukcja! Hotel 4 gwiazdki, Wybrzeże AdriatykuWybrzeże Adriatyku. W samym centrum …
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Forte dei Marmi, Włochy
Hotel
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
TIV- 00885.00002 Przytulny hotel 4 * u wybrzeży Toskanii4 * hotel w bardzo spokojnej okolicy…
$12,89M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Pesaro, Włochy
Hotel
Pesaro, Włochy
Pokoje 115
Czterogwiazdkowy hotel z widokiem na morze z 115 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, itp
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Hotel w Noventa di Piave, Włochy
Hotel
Noventa di Piave, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618-2. Hotel 3 * in Noventa di PiaveNa sprzedaż 3 * Hotel, położony w Noventa di Piav…
$8,21M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 600 m² w Terni, Włochy
Hotel 600 m²
Terni, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 600 m²
Obiekt zakwaterowania składający się z 18 pokoi, kuchnia restauracyjna, pokoje dodatkowe, pa…
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Hotel 2 000 m² w Gradara, Włochy
Hotel 2 000 m²
Gradara, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Hotel 800 m² w Terni, Włochy
Hotel 800 m²
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 800 m²
Dom odnowiony i używany jako dom wiejski z sześciu pokoi wszystkie z łazienką kuchnia sklep …
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Hotel 850 m² w Albano Laziale, Włochy
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 850 m²
IT- 170418. Hotel z prywatną plażą, nad brzegiem jeziora AlbanoHotel z prywatną plażą na brz…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 6 000 m² w Terni, Włochy
Hotel 6 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 45
Powierzchnia 6 000 m²
Piękny dom (120 +120 + poddasze) w starożytnej cegle w dobrym stanie (przerobić dach) z 18,0…
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Hotel 340 m² w Laglio, Włochy
Hotel 340 m²
Laglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
IT- 300418. Sprzedane! Hotel nad jeziorem Como w LaglioNa sprzedaż znajduje się mały hotel n…
$3,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 200 m² w Alba Adriatica, Włochy
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Włochy
Pokoje 50
Powierzchnia 2 200 m²
Hotel z 50 pokojami w doskonałym stanie do morza z własną plażą i schroniskiem
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Hotel 912 m² w Rzym, Włochy
Hotel 912 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 600 m² w Włochy
Hotel 600 m²
Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
SG- ALG _ SI _ 108. Hotel 4 * z basenem kilka kilometrów od SienyProwincja: Siena Rodzaj nie…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 1 000 m² w Włochy
Hotel 1 000 m²
Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
AS- 130215. Hotel 3 * w MediolanieHotel znajduje się w XIX-wiecznym budynku w stylu Liberty …
$9,38M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 1 050 m² w Livorno, Włochy
Hotel 1 050 m²
Livorno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
LD- 1184. W Livorno wystawiony na sprzedaż luksusowy hotelPosiadłość w stylu wolności, zbudo…
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 500 m² w Terni, Włochy
Hotel 500 m²
Terni, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Duże mieszkanie służy teraz jako gabinet lekarski na pierwszym piętrze zabytkowego budynku p…
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Hotel 450 m² w Terni, Włochy
Hotel 450 m²
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 450 m²
Działka o powierzchni 2500 metrów kwadratowych ( SUL = 1686 metrów kwadratowych ) Zakłady po…
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Hotel 900 m² w Rzym, Włochy
Hotel 900 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 900 m²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Римо, выставлено на…
$4,16M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Wenecja, Włochy
Hotel
Wenecja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 * Продается 4-звездочный отель - бутик, категория luss…
$15,82M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 350 m² w Terni, Włochy
Hotel 350 m²
Terni, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 350 m²
Panoramiczny domek z 2000 metrów kwadratowych usług rolniczych ma ceglaną i kamienną konstru…
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Hotel 2 225 m² w Florencja, Włochy
Hotel 2 225 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 225 m²
LD- 1227. Luksusowy kompleks hotelowy w pobliżu FlorencjiTen luksusowy hotel położony jest w…
$15,24M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 600 m² w Borgo Pintura, Włochy
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
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Hotel 3 000 m² w Porto Recanati, Włochy
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
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Hotel 700 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 700 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 700 m²
Dom z widokiem na morze na dwóch poziomach na ponad 700 m2. Restauracja area kuchnia usługi …
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Hotel 3 000 m² w Terni, Włochy
Hotel 3 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składający się z hotelu z 16 pokoi i garażu, sali balowej wewnętrznej 1200 m2, sali…
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Hotel 950 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
LD- 1305. W Castiglioncello na sprzedaż luksusowy hotelWyłączny hotel nad morzem w Castiglio…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Mestre, Włochy
Hotel
Mestre, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618- 4. Hotel 4 Wenecja. MestreNa sprzedaż 4 * Hotel ma 98 pokoi, z których 8 pokoi j…
$12,31M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 550 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 550 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Budynek znajduje się na trzech poziomach na około 550 metrów kwadratowych z apartamentami, p…
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Hotel 3 000 m² w Giulianova, Włochy
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
IT- 070720. Hotel na pierwszej linii 3 *W centralnej dzielnicy Julianova Lido, trzygwiazdkow…
$3,75M
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Hotel w Wenecja, Włochy
Hotel
Wenecja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618-3. Hotel 3 * w WenecjiHotel 3 * znajduje się 5 minut spacerem od Piazza San Marco…
$8,79M
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Typy nieruchomości w Włochy.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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