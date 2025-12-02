  1. Realting.com
Nowe budynki na sprzedaż w Włochy

Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków we Włoszech

Wszystkie podatki od nieruchomości we Włoszech: od zakupu do sprzedaży
Włoski rynek nieruchomości: statystyki transakcji i dynamika cen od 2021 do 2024
Włoski rynek nieruchomości: gdzie kupować, żeby zarabiać?
Gdzie kupić mieszkanie we Włoszech: przegląd cen według regionów + nieruchomości do 100 000 euro
Kupowanie nieruchomości we Włoszech — zasady i cechy transakcji
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków we Włoszech

Ile kosztuje 1 m² mieszkania od dewelopera we Włoszech?

Najdroższa nieruchomość we Włoszech od dewelopera znajduje się w Mediolanie: 1 m² kosztuje nie mniej niż 3400 euro. Na drugim miejscu są Rzym i Florencja: 1 m² kosztuje tam 2900–3300 euro. W Turynie lub Bolonii można znaleźć nowe mieszkania z kosztem za metr kwadratowy 2200 euro.

Gdzie znajdują się najbardziej aktywne nowe kompleksy mieszkaniowe we Włoszech?

Na północy i w centrum kraju: Rzym i jego przedmieścia, Mediolan, Turyn itp.

Jakie są zalety nieruchomości mieszkaniowych we Włoszech od dewelopera w porównaniu z nieruchomościami na rynku wtórnym?

Zakup nowej nieruchomości eliminuje nieprzyjemne niespodzianki związane z prawami własności. Ponadto nowe budynki we Włoszech wyróżniają się na tle innych:
  • najwyższą klasą efektywności energetycznej – A lub B, pozwalającą właścicielom mieszkań zaoszczędzić na rachunkach za media;
  • wygodnym układem;
  • nowoczesną komunikacją;
  • brakiem pleśni, która jest problemem na obszarach o wysokiej wilgotności;
  • dostępnością wszelkiej niezbędnej infrastruktury w odległości spaceru oraz miejsc parkingowych.
