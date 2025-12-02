Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków we Włoszech
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków we Włoszech
Ile kosztuje 1 m² mieszkania od dewelopera we Włoszech?
Najdroższa nieruchomość we Włoszech od dewelopera znajduje się w Mediolanie: 1 m² kosztuje nie mniej niż 3400 euro. Na drugim miejscu są Rzym i Florencja: 1 m² kosztuje tam 2900–3300 euro. W Turynie lub Bolonii można znaleźć nowe mieszkania z kosztem za metr kwadratowy 2200 euro.
Gdzie znajdują się najbardziej aktywne nowe kompleksy mieszkaniowe we Włoszech?
Na północy i w centrum kraju: Rzym i jego przedmieścia, Mediolan, Turyn itp.
Jakie są zalety nieruchomości mieszkaniowych we Włoszech od dewelopera w porównaniu z nieruchomościami na rynku wtórnym?
Zakup nowej nieruchomości eliminuje nieprzyjemne niespodzianki związane z prawami własności. Ponadto nowe budynki we Włoszech wyróżniają się na tle innych:
- najwyższą klasą efektywności energetycznej – A lub B, pozwalającą właścicielom mieszkań zaoszczędzić na rachunkach za media;
- wygodnym układem;
- nowoczesną komunikacją;
- brakiem pleśni, która jest problemem na obszarach o wysokiej wilgotności;
- dostępnością wszelkiej niezbędnej infrastruktury w odległości spaceru oraz miejsc parkingowych.