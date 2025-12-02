Najdroższa nieruchomość we Włoszech od dewelopera znajduje się w Mediolanie: 1 m² kosztuje nie mniej niż 3400 euro. Na drugim miejscu są Rzym i Florencja: 1 m² kosztuje tam 2900–3300 euro. W Turynie lub Bolonii można znaleźć nowe mieszkania z kosztem za metr kwadratowy 2200 euro.