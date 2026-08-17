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Wille na sprzedaż w Lucca, Włochy

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Unione dei comuni della Versilia
7
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13 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Camaiore, Włochy
Willa 6 pokojów
Camaiore, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно …
$5,86M
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 650 m²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,51M
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Willa 6 pokojów w Forte dei Marmi, Włochy
Willa 6 pokojów
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
$6,21M
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Willa w Bozzano, Włochy
Willa
Bozzano, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Willa znajduje się w pobliżu centrum i prestiżowych plaż Versilia.Dom o powierzchni około 46…
$1,74M
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Luksusowa rezydencja w Forte dei Marmi - Lucca, Toskania - ok. 500 m2 absolutnej elegancjiPo…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Willa ma 3 piętra o łącznej powierzchni 450 m kw. Istnieje 7 sypialni i 8 łazienek. Dwie kuc…
$1,86M
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Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 500 m²
Obiekt położony jest kilka kilometrów od zabytkowego centrum Lucca, w malowniczej wsi Toskan…
$4,65M
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Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 830 m²
Willa 17- 18 wieku w Lucca z włoskim ogrodem i basenem. Dom otoczony jest winnicami i gajami…
$4,18M
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Willa w Capriglia, Włochy
Willa
Capriglia, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
XVIII-wieczna rezydencja położona na wzgórzach Versilia z widokiem na wybrzeże Toskanii z za…
$14,52M
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Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 4 000 m²
Lucca / / 4000 m kw. / / 40 ha ziemi / / Główna willa 1400 m kw. / 5 sypialni / / 3 łazienki…
$17,43M
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Willa 1 pokój w Castelnuovo di Garfagnana, Włochy
Willa 1 pokój
Castelnuovo di Garfagnana, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
Immergersi in questa splendida villa padronale è come assaporare la magica e calda atmosfer…
$755,347
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Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
San Makario (Lucca) 500 m2 / / ogród o powierzchni 18 000 m2 / 5 sypialni / / 5 łazienek / /…
$1,80M
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Parametry nieruchomości w Lucca, Włochy

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