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Wille na sprzedaż w Ventimiglia, Włochy

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6 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH- 5V06. Villa w Ventimiglia. San RemoWilla z widokiem na morze na wybrzeżu Włoch, Liguria,…
$533,351
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Ventimiglia, Włochy
Willa 6 pokojów
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
KK- 5V43. Willa z prywatną plażą w LiguriiNa wybrzeżu Morza Ligurskiego i zaledwie 1 km od R…
$5,63M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Latte, Włochy
Willa 3 pokoi
Latte, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 350 m²
KK- 5V07. Willa na sprzedaż w Latte VentimigliaVilla 350kvm między Grimaldi (granica z Franc…
$3,52M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Willa 4 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Willa 4 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
KK- 280817. Willa na sprzedaż, Liguria, Ventimiglia Willa niedawno całkowicie odnowiona, w P…
$621,266
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 4 pokoi w Mortola Inferiore, Włochy
Willa 4 pokoi
Mortola Inferiore, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
KK- 280416. Villa Karina w Mortoli. liguriaPosiadanie niezaprzeczalnego uroku, willa znajduj…
$4,69M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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Willa w Ventimiglia, Włochy
Willa
Ventimiglia, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Willa, położona na malowniczym Capo Mortola, zaledwie rzut kamieniem od francuskiej granicy …
$5,00M
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