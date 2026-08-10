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Wille na sprzedaż w Unione dei comuni della Versilia, Włochy

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7 obiektów total found
Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 650 m²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,51M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Camaiore, Włochy
Willa 6 pokojów
Camaiore, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно …
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Luksusowa rezydencja w Forte dei Marmi - Lucca, Toskania - ok. 500 m2 absolutnej elegancjiPo…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Forte dei Marmi, Włochy
Willa 6 pokojów
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
$6,21M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Bozzano, Włochy
Willa
Bozzano, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Willa znajduje się w pobliżu centrum i prestiżowych plaż Versilia.Dom o powierzchni około 46…
$1,74M
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Willa w Capriglia, Włochy
Willa
Capriglia, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
XVIII-wieczna rezydencja położona na wzgórzach Versilia z widokiem na wybrzeże Toskanii z za…
$14,52M
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Parametry nieruchomości w Unione dei comuni della Versilia, Włochy

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