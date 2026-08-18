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Wille na sprzedaż w Emilia-Romania, Włochy

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Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
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17 obiektów total found
Willa w Casalgrande, Włochy
Willa
Casalgrande, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
W San Remo, perle Riviera dei Fiori, ta elegancka willa jest na sprzedaż, otoczona bujnym pa…
$4,07M
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Willa w Santa Giustina, Włochy
Willa
Santa Giustina, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Willa na sprzedaż w okolicy Rimini. Całkowita powierzchnia willi wynosi 350 metrów kwadratow…
$1,04M
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Willa 6 pokojów w Misano Adriatico, Włochy
Willa 6 pokojów
Misano Adriatico, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано ( АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ ) Вилла с садом …
$3,87M
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Willa w Ferrara, Włochy
Willa
Ferrara, Włochy
Powierzchnia 1 250 m²
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
$2,51M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Willa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,90M
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Willa 6 pokojów w Rimini, Włochy
Willa 6 pokojów
Rimini, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
$2,38M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Niezależne wille w RenazzoNieruchomośćNiezależne wille w Renazzo in   KLASA A   o różnych ro…
$320,316
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Willa 9 pokojów w Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Willa 9 pokojów
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 3
Na panoramicznej wysokości w strefie wakacyjnej Castrocaro Terme, prowincji Forli Cesena, w …
$5,50M
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Villa in the countryside in Cento The property Villa in the countryside in Cento. In t…
$1,00M
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Willa 5 pokojów w Cento, Włochy
Willa 5 pokojów
Cento, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Semi-detached Villa in Cento The property Semi-detached villa in CLASS A in Cento. Pre…
$520,514
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Willa 5 pokojów w Renazzo, Włochy
Willa 5 pokojów
Renazzo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Willa z czterema rodzinami w RenazzoNieruchomośćWilla z czterema rodzinami w klasie A o powi…
$320,316
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Willa w Bolonia, Włochy
Willa
Bolonia, Włochy
Sypialnie 10
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 000 m²
Nieruchomość znajduje się w pagórkowatym obszarze w pobliżu miast Bolonia i Modena.W 2019 r.…
$3,31M
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Willa 15 pokojów w Riccione, Włochy
Willa 15 pokojów
Riccione, Włochy
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
$1,37M
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento, of 164 …
$400,395
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Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Semi-detached house in Renazzo The property Semi-detached house in CLASS A in Renazzo.…
$370,366
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Willa trzyrodzinna w Cento Nieruchomość Wspaniała willa z trzema rodzinami w Cento o p…
$420,415
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Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Bliźniak Willa w RenazzoNieruchomośćBliźniak w KLASIE A w Renazzo. 167 metrów kwadratowych p…
$350,346
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Parametry nieruchomości w Emilia-Romania, Włochy

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